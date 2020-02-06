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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 2003
Скульптор: Juan Carlos Ferri Herrero
Размер: 34×18 cm
Лимитированная серия 2000 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
История 1003-я. Поучительная. Поучительная для меня, друзья мои, а не для вас. Вас-то я поучать не смею. Хотя мыслями своими делюсь порой в надежде на то, что, возможно, они кому-нибудь будут не только интересны, но и полезны.
Так вот. Зная об этой старинной притче давно, я всякий раз откладывал её ''на потом'', не рискуя через неё так уж откровенно показывать глубину личных душевных сомнений и поисков. Теперь решился. Почему? Не знаю. Может быть, просто время наступило.
Однажды в небольшом городке к местному учителю, славившемуся умением давать мудрые советы, пришла женщина с 10-летним внуком. Оставив мальчика у двери, она тихонечко объяснила учителю суть своей проблемы:
- Родители его умерли и мне приходится воспитывать ребёнка самой. Мальчик он добрый, послушный. И учится хорошо. Вот только в пристрастии к сладкому меры не знает. Врачей, строго-настрого запретивших ему прикасаться к конфетам и сахару, слушать не хочет. И мне переубедить его никак не удаётся. Одна на вас надежда, учитель. Я знаю, с каким благоволением относится он к каждому вашему слову.
Выслушал гостью мудрец и сказал:
- Приходите ко мне через месяц. Я придумаю, как мне убедить мальчика в том, что здоровье для человека куда важнее, чем даже богатство.
Ровно через месяц женщина с внуком пришла в дом к учителю. Но к своему удивлению услышала от него:
- Я ещё не готов давать совет. Приходите ко мне в следующем месяце.
Когда в указанное время женщина с внуком снова пришли к учителю, он усадил их возле себя и, обращаясь к мальчику, сказал:
- Запомни, мой юный друг, нет ничего дороже здоровья. Знания, умения, таланты — всё это только тогда позволят стать тебе образованным и обеспеченным человеком, если ты научишься следить за своим здоровьем. Тренировать тело, заниматься упражнениями, правильно питаться, избегая чрезмерного увлечения сладостями, как бы сильно они тебе ни нравились. Надеюсь, ты прислушаешься к моим советам?
- Конечно, учитель, — пообещал мальчик и с серьёзным видом отправился с бабушкой домой.
Через какое-то время женщина, не знавшая, как нарадоваться поведением внука, со словами благодарности снова пришла к учителю:
- Спасибо огромное за всё, учитель. Только ещё один вопрос не даёт мне покоя. Почему вы сразу не могли дать такой простой и доходчивый совет, который так благоприятно повлиял на моего внука?
- Видите ли, дорогая моя, я сам так люблю сладости, что прежде не мог обходиться без них ни одного дня. Как же я собирался давать мальчику совет делать то, на что сам в тот момент был не способен? Никто не имеет права внушать другим то, с чем не научился справляться сам… Всё это время у меня ушло на преодоление личного пристрастия ко всему сладкому. И только после этого я был готов поговорить с вашим внуком…
Вы, друзья мои, вправе меня спросить, какое отношение эта история имеет к вашему покорному слуге. Самое прямое. Анализируя для себя, зачем мне нужно было столько времени потратить на написание более тысячи ежедневных постов, и размышляя над тем, стоит ли продолжать всю эту затянувшуюся ''фарфоровую'' эпопею, я пришёл к мысли о том, что на подобное можно было решиться только в одном случае. Если пришло время рассказывать то, что знаешь, и делать то, во что веришь…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...