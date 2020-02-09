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Спорт

У двух звезд «Ливерпуля» родились дети: ровно через 9 месяцев после разгрома «Барсы» в Лиге чемпионов (фото)

15:29 9 февраля 2020 68
Джордан Хендерсон Мохамед Салах
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Лидеры действующего триумфатора Лиги чемпионов «Ливерпуля» Мохамед Салах и Джордан Хендерсон отпраздновали пополнение в своих семьях, сообщает GiveMeSport.

По иронии судьбы, дети у знаменитых футболистов родились ровно через 9 месяцев после легендарного камбэка команды Юргена Клоппа в полуфинале Лиги чемпионов против «Барселоны» 7 мая 2019 года (4:0 после гостевого поражения — 0:3!). Сын Хендерсона появился на свет 7 февраля (у англичанина еще двое детей — 5-летняя Алекса и 4-летняя Альба), а вторая дочь Салаха — 8 февраля (старшей дочери египтянина Макке — 5 лет).

Мохамед Салах с дочерью Маккой и супругой Магги

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон с женой Ребеккой и старшей дочерью Алексой

Напомним, что в том памятном матче против «Барселоны» Хендерсон отыграл всю встречу и сделал результативный пас на Ориги, а Салах пропускал игру из-за травмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер «Реала» Тибо Куртуа отказывается признавать внебрачного сына.

Фото Getty Images, Instagram

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