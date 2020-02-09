Мир

Россия уступила: в Беларуси рассказали, чем закончились переговоры Лукашенко и Путина

Беларусь в ходе переговоров с Россией отстояла условие, чтобы покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин 7 февраля встретились в Сочи, и российский лидер согласился с позицией Минска.

С 1 января 2020 года Россия отказалась качать нефть на НПЗ в Беларуси. Понадобилась встреча двух президентов, чтобы вопрос был улажен. Итоги переговоров Путина и Лукашенко озвучил журналистам первый вице-премьер правительства Беларуси Дмитрий Крутой.

«Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке… Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам», — приводит слова Крутого Belta.by.

В Беларуси рассчитывают, что вскоре нефтяная проблема решится полностью. Переговоры с участниками российского нефтяного рынка начнутся на следующей неделе.

Напомним, встреча Путина и Лукашенко в Сочи была посвящена поставкам нефти и газа из России в Беларусь, строительству атомной электростанции в Беларуси за счет российских кредитных средств. Встреча запомнилась курьезами. Путин пытался накормить Лукашенко кашей с фруктами, но получил отказ. Также два президента сыграли в хоккей.



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