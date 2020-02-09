Шоу-бизнес

Состоялся первый полуфинал национального отбора на «Евровидение-2020». Восемь участников сражались за право выхода в финал, который состоится 22 февраля и будет идти в прямом эфире сразу двух телеканалов. По результатам голосования жюри и зрителей первыми финалистами оказались группа Go-A, автор хита «Охрана, отмена» Jerry Heil и бандуристка KRUTЬ. Во втором полуфинале, который состоится 15 февраля, выступят MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Известный украинский продюсер и телеведущий, судья «Х-фактора» Игорь Кондратюк говорит, что первый полуфинал его разочаровал. Песню, которая могла бы представить Украину на конкурсе «Евровидение» в Нидерландах, он пока так и не услышал.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Игорь Кондратюк прокомментировал выступления участников отбора, указал на ошибки и назвал своего фаворита.

— Мне показался слабоватым первый полуфинал, — сказал Игорь. — Было много этнический песен — наверное, это такой тренд у тех, кто подавал заявки, и тех, кто их принимал. Мне было интересно послушать фольклор, но на самом деле он не для «Евровидения». Мы можем наблюдать это по выступлениям участников из балканских стран, которым подобные композиции не дают высоких мест.

— Значит, номера достойного «Евровидения», вы пока не услышали?

— Нет. Я всегда говорил, что, в первую очередь, для «Евровидения» нужна музыкально сильная песня. Скажем, хит Верки Сердючки «Сделай дождь из шампанского» более чем конкурентоспособен по сравнению со всем, что мы видели в полуфинале. Но, я так понимаю, что тема «Евровидения» для Сердючки закрыта.

— Жюри и зрители отдали наибольшее количество голосов за бандуристку КRUTЬ. Почему?

— У Марины Круть красивая, оригинальная музыка. Она сама очень приятная девушка. Кстати, я узнал, что Марина в свое время пробовала свои силы и у меня в «Караоке на Майдане». Она нравится зрителям. Ее песня выделяется легкостью, но в ней еще нет «крючка», о котором говорила и Тина. Почему проголосовали зрители? Думаю, 30 процентов из-за рассказа о том, что ее мама на последние деньги купила дочери бандуру. У нас любят такие душещипательные и искренние истории.

— Для многих стало неожиданностью, что Марина Круть опередила даже популярную Jerry Heil.

— На самом деле, ее песня «Vegan» не такого уровня, как «Охрана, отмена». Хотя, всем понятно, что «Охрана» — не песня для «Евровидения». Для Европы у Яны была хитовая тема — веганство, но музыкально она ее не дотянула. Да и с вокалом слабовато. Но, тем не менее, певица выступила удачно, попав в тройку финалистов. Посмотрим, как сгруппируются ее фанаты ближе к финалу и смогут ли вывести в победительницы.

— В тройку попала и группа «Go-A».

— Для меня это было самое форматное выступление среди этнических конкурсантов первого полуфинала. Очень интересный голос у солистки. Не уверен, что это будет понятно в Европе. Кстати, известный украинский продюсер Валентин Коваль на своей страничке в Facebook написал, что это «вчерашний день в музыке».

— Что скажете о выступлении Аssol?

— У нее нет харизмы. И она совершенно не органично выглядела на сцене — поет об экологической катастрофе, а у самой — на пальце огромный перстень, сексуально открытые груди. Музыкально вообще на первой части песни можно было заснуть, вторая была немного живее. Но органики нет, и с этим ничего поделать нельзя. Понятно, у Assol есть история, она была известна, будучи маленькой девочкой, но сейчас об этом все забыли! Сейчас артистка оказалась без трех важных вещей — харизмы, собственного образа и музыкального материала.

— Многие в Сети не понимают, почему не прошел в финал бойз-бенд CLOUDLESS.

— Честно говоря, я тоже не понял, почему ребята не попали в тройку финалистов. У них была очень интересная, фирменная, с точки зрения «Евровидения», песня. Я вообще поклонник вокала Юрия Каналоша, в Украине таких голосов практически нет. Некоторые в Facebook пишут, что их завалили. Не знаю. Но я как судья точно поставил бы ребят в первую тройку. Помню, когда прослушал все песни участников, именно этот бойз-бенд отметил как тот, который точно должен попасть в финал. Но… все могут ошибаться.

— Какой была ваша тройка финалистов?

— Я для себя определил KRUTЬ, Jerry Heil, CLOUDLESS. Как «вынесло» туда голосование Go-A — не знаю.

— Что скажете по поводу лирической песни GIO?

— Она оказалась очень слабой. Знаете, это уровень 15-летнего мальчика, который любит музыку, но не уровень «Евровидения». Хотя нужно выразить ему респект за украинский язык.

— На что могла рассчитывать Katya Chilly?

— Думаю, она пришла, чтобы просто выступить. Как показала прошлогодняя история, это тоже возможный вариант. Надо сказать, на фоне остальных участников первого полуфинала Катя смотрелась не плохо. Хотя ее этника совершенно не для Европы. В ней не хватало какого-то фирменного музыкального хода. Зато все поняли, что это чистая музыка, которая вдохновляет.

— Кто, на ваш взгляд, может оказаться в следующей тройке финалистов?

— У Дэвида Аксельрода и Саши Порядинского похожие вокально песни. Мне кажется, у Саши даже интереснее. В тройке лидеров второго полуфинала я точно вижу Элину Иващенко и Порядинского. Кто будет третий — не знаю. Я буду болеть за Элину — такие голоса, как у нее, рождаются раз в десять лет, она реально крутая!

О самых ярких моментах первого полуфинала читайте в статье «Бандура, шаман и разочарованный Данилко: чем запомнился первый полуфинал нацотбора на «Евровидение».

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