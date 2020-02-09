"Оскар-2020": Адам Сэндлер обиделся на Американскую киноакадемию

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В субботу, 8 февраля, в США состоялась церемония вручения престижной кинопремии Spirit Awards — «Независимый дух». Она существует с 1984 года. Премия в пику «Оскару» присуждается в основном за достижения так называемого независимого кинематографа. Лауреаты определяются в 13 основных номинациях. Нынешняя церемония прошла в Санта-Монике, штат Калифорния.

Практически в каждом выступлении знаменитости отпускали колкости в адрес Американской киноакадемии. Так ведущая Обри Плаза в своем вступительном монологе сразу заявила: «Мы действительно награждаем женщин-режиссеров!». Тем самым она бросила камень в огород киноакадемии, которая в этом году не включила в число номинантов в режиссерской категории ни одну представительницу слабого пола.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»

Прошлась Плаза и по отсутствию среди номинантов на премию «Оскар» латиноамериканцев. Она напомнила, что среди претендентов на «Независимый дух» есть Дженнифер Лопес. Обри подчеркнула, что у Джей-Ло пуэрториканские корни. «Пуэрто-Рико во многом похожа на независимое кино. Она прекрасна, но немногие видели эту красоту, а финансирование ее всегда крайне недостаточно!» — заявила ведущая. Лопес, сидевшая в зале, с горьким вздохом улыбнулась этой шутке.

Актриса и певица Идина Мензел, представлявшая претенденток в категории «Лучшая актриса второго плана», с гордостью заявила, что все пять номинанток впервые в истории Spirit Awards — цветные. И это резко контрастирует с «Оскаром», где в этом году из 20 номинантов в актерских категориях только одна Синтия Эриво цветная.

В результате лучшим фильмом был назван «Прощание», снятый режиссером китайского происхождения Лулу Ванг. В этой номинации были также представлены «Брачная история», «Неограненные драгоценности», «Тайная жизнь» и «Помилование». Из этого списка только «Брачная история» претендует на «Оскар».

В категории «Лучший режиссер» премию получили Джош и Бенни Сафди, снявшие «Неогранненые драгоценности». Ни один из режиссеров, выдвинутых на соискание премии «Оскар», в число претендентов на Spirit Awards не попал.

Такая же история повторилась в категории «Лучший актер». Номинировались Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»), Роберт Паттинсон («Маяк»), Келвин Гаррисон-младший («Люс»), Маттиас Шонартс («Мустанг») и Крис Галуст («Дайте мне свободу»).

Победил Сэндлер. Получая награду, Адам не удержался и прошелся по Американской киноакадемии, которая его со всей очевидностью прокатила. «Я расскажу вам случай из моей жизни. Несколько недель назад, когда я узнал, что киноакадемия не сочла меня достаточно хорошим для „Оскара“, мне вспомнилась эта история. Я тогда учился в выпускном классе. И меня не включили в число победителей конкурса „Самый красивый“. Знаете, в выпускных фотоальбомах ставят такие подписи. Самым красивым администрация школы назвала парня по имени Скиппер Дженкинс, который всегда носил джинсовую куртку. Мерзкий был тип. Тогда мои одноклассники объявили меня победителем конкурса „Лучшая личность“. Возможно, менее престижный титул, но зато от души. Так вот, пусть завтра все эти мерзкие трахальщики получат свой „Оскар“! Их красивая внешность со временем увянет, а наш независимый дух будет сиять вечно!» — заявил Сэндлер.

В номинации «Лучшая актриса второго плана» в итоге победила не Лопес, а китаянка Чжао Шужень. Она застряла в Китае из-за коронавируса и не смогла прилететь в США. Ее статуэтку забрала Лулу Ванг.

Лучшим актером второго плана был назван Уиллем Дефо за роль в фильме «Маяк». В этих категориях также не оказалось ни одного человека, номинированного на «Оскар».

Исключением стала номинация «Лучшая актриса». В ней в число пяти претенденток попала Рене Зеллвегер, сыгравшая главную роль в биографической драме «Джуди». Она считается фавориткой среди номинанток на премию Американской киноакадемии. Зеллвегер в итоге получила и Spirit Awards.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», на церемонии произвела фурор популярная актриса и модель Эмили Ратаковски, которая выбрала для «Независимого духа» мини-платье от Versace.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кто получил престижную премию BAFTA.

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