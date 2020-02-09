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Общество и люди

В Умани проучили водителя маршрутки, обидевшего детей погибшего воина АТО

20:12 9 февраля 2020 299
водитель
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Умани Черкасской области жители нашли способ достойно наказать водителя маршрутки, обидевшего семью погибшего украинского военного Дмитрия Пожарского. Маршрутчик не просто отказал детям героя в льготном проезде, но еще и выгнал малолетних из автобуса. Не помогло и то, что у детей были все необходимые удостоверения, дающие право на социальные гарантии.

Дети запомнили номер маршрутки и приметы водителя-хама. Депутат Уманского горсовета от «Свободы» Сергей Яремчук и его сопартийцы разыскали маршрутчика, отвезли его на кладбище и там заставили извиниться перед могилой бойца. Автотранспортное предприятие, в свою очередь, решило уволить водителя за недостойное поведение.

Дмитрий Пожарский — старший солдат ВСУ, боец 14-го батальона «Черкассы» погиб 6 октября 2014 года в бою под Старогнатовкой. Военному был 31 год. У него остались жена и двое малолетних детей. Бойца похоронили в Умани. Одна из улиц города носит имя героя.

Напомним, в Днепре водитель маршрутки устроил скандал, когда ветеран АТО с инвалидностью попытался воспользоваться своим правом на бесплатный проезд. Даже повышенные штрафы за отказ в перевозке пассажира-ветерана водителей не приструнили.

Фото ВО «Свобода» Черкащина/Facebook

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