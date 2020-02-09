- 20:12 В Умани проучили водителя маршрутки, обидевшего детей погибшего воина АТО
- 20:06 "Оскар-2020": Адам Сэндлер обиделся на Американскую киноакадемию
- 20:00 Укреплять иммунитет и избавляться от всего лишнего в доме: лунный календарь на 10—16 февраля
- 19:34 «Это уровень 15-летнего мальчика!»: известный продюсер раскритиковал первый полуфинал нацотбора на «Евровидение»
- 19:07 «Динамо» — БАТЭ: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 18:59 Нацгвардия взяла Мукачево под круглосуточный контроль
- 18:39 В Южной Корее мать смогла виртуально "пообщаться" с умершей дочерью: невероятное видео
- 17:54 «Динамо» разгромило третьего подряд соперника на сборе в Турции
- 17:45 Пункты пропуска на Донбассе работают со сбоями: что нужно об этом знать
- 17:22 Курортная Кирилловка побила температурный рекорд этой зимы в Украине — минус 23,2 градуса
- 17:07 Фаворит "Оскара" "Джокер" неожиданно оказался среди претендентов на "Золотую малину"
- 17:03 Невероятный полет из Нью-Йорка в Лондон: ветер помог авиалайнеру поставить рекорд скорости
В Умани проучили водителя маршрутки, обидевшего детей погибшего воина АТО
В городе Умани Черкасской области жители нашли способ достойно наказать водителя маршрутки, обидевшего семью погибшего украинского военного Дмитрия Пожарского. Маршрутчик не просто отказал детям героя в льготном проезде, но еще и выгнал малолетних из автобуса. Не помогло и то, что у детей были все необходимые удостоверения, дающие право на социальные гарантии.
Дети запомнили номер маршрутки и приметы водителя-хама. Депутат Уманского горсовета от «Свободы» Сергей Яремчук и его сопартийцы разыскали маршрутчика, отвезли его на кладбище и там заставили извиниться перед могилой бойца. Автотранспортное предприятие, в свою очередь, решило уволить водителя за недостойное поведение.
Дмитрий Пожарский — старший солдат ВСУ, боец 14-го батальона «Черкассы» погиб 6 октября 2014 года в бою под Старогнатовкой. Военному был 31 год. У него остались жена и двое малолетних детей. Бойца похоронили в Умани. Одна из улиц города носит имя героя.
Напомним, в Днепре водитель маршрутки устроил скандал, когда ветеран АТО с инвалидностью попытался воспользоваться своим правом на бесплатный проезд. Даже повышенные штрафы за отказ в перевозке пассажира-ветерана водителей не приструнили.
Фото ВО «Свобода» Черкащина/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!