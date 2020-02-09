Возвращенная боевикам убийца полковника Хараберюша рассказала на росТВ о "зверствах" СБУ

Происшествия

Юлия Прасолова, осужденная в Украине за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша, стала «звездой» у российских телепропагандистов. Прасолову выдали России по обмену, и теперь террористка с телеэкранов выдумывает ужасы, якобы пережитые в украинской тюрьме.

В программе «Новые русские сенсации» на российском «НТВ» Прасолова «забыла» о том, что сама призналась в убийстве офицера СБУ и сдала контрразведке своих начальников в террористической «ДНР». Теперь Прасолова изображает из себя жертву обстоятельств, случайно взятую на улице и посаженную в тюрьму.

«Захотели сделать убийцу из меня. Если взять всю мою биографию, то я в девочку-киллера не укладываюсь просто», — заявила она.

Почти 50 минут эфирного времени Прасолова рассказывает, как ей было плохо в украинской тюрьме, какие издевательства ей пришлось пережить. Так, террористка утверждает, что ее душили, надевая на голову пакет, но ей удалось прогрызть в пакетах отверстия, и только поэтому она не задохнулась.

Учитывая, что на экране при этом не изможденная, а румяная, ухоженная, со свежим маникюром женщина, в подобные выдумки верится с трудом. На это обратили внимание и комментаторы на YouTube.

Напомним, Юлию Прасолову задержали в октябре 2017 года, когда она приехала в Одессу получать биометрический паспорт. В сентябре 2018 года ей был вынесен приговор — 12 лет лишения свободы. В сентябре 2019 года стало известно, что Прасолову освободили, и она вместе с другими участниками обмена улетела в Москву.

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