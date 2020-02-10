"Вторая пенсия": в Нацкомиссии объяснили, сколько придется платить украинцам (видео)

Украина

В связи с тем, что солидарная пенсионная система оправдывает себя все меньше, украинцев в обозримом будущем, вероятно, обяжут делать отчисления из зарплаты на так называемую вторую пенсию.

Данная программа предусматривает пополнение лицевого счета работающего украинца, который должен происходить при каждой выплате заработной платы. Распоряжаться этим счетом можно будет при достижении определенного возраста, или в заранее определенных законодательством случаях.

При этом процесс запуска «второй пенсии» имеет ряд особенностей, рассказал в интервью ресурсу UBR.ua член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая принимала участие в разработке законопроекта по второму пенсионному обеспечению, Александр Панченко.

Сам законопроект, по его мнению, будут, скорее всего, рассматривать на комитете Верховной Рады на начавшейся сегодня неделе.

При его разработке, рассказывает Панченко, были споры относительно того, будут ли взносы на вторую пенсию принудительными и какую часть от зарплаты они составят. Но в конечном счете был найден компромисс.

«Одна сторона предлагала сделать такие взносы добровольными, другая — сделать такие платежи обязательными и крупными. Поэтому мы нашли компромисс, который заключается в том, чтобы к этому процессу были подключены две стороны: как работник, так и работодатель», — пояснил эксперт.

В законопроекте сейчас заложен обязательный минимум в 1% отчислений, которые делает сам работник. Работодатель же будет также обязательно откладывать 2%, то есть сразу больше. И вместе этот минимальный взнос составит 3%, как указано в законопроекте, отметил член НКЦБФР.

Но если эти 3% являются обязательным минимумом, работник всегда сможет добровольно эту сумму увеличить.

«В законопроекте установлена зависимость отчислений самого работника с теми отчислениями, которые делает работодатель. Например, работник решает платить 2% (на 1% больше от минимума). Тогда и работодатель должен также увеличить на тот же процент свои отчисления. То есть он уже отчисляет не 2%, а 3%. И вместе мы уже получаем 5%. Если работник решается на 4%, то работодатель прибавляет 5%. Вместе 9%», — рассказал Панченко.

По его словам, эти 9% и это есть тот максимум, который устанавливает эту зависимость. Дальше начинается уже независимость: работник, если захочет, может отдавать на отчисления хоть всю свою зарплату, а с работодателем придется уже договариваться на индивидуальной основе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что, по словам главы парламентского комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой, запуск в Украине второго уровня пенсионной системы, предусматривающий обязательные накопительные взносы всех работающих граждан, может стартовать уже в марте 2020 года. На это устремлены все старания руководства государства.

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