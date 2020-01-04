Украина

Запуск в Украине второго уровня пенсионной системы, предусматривающий обязательные накопительные взносы всех работающих граждан, может стартовать уже в марте 2020 года.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказала глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

По ее словам, инициатором данной программы выступил сам президент Украины Владимир Зеленский. Суть программы заключается в том, что каждый житель страны, который работает, должен пополнять лицевой счет. При этом накопление к пенсии будет обязательным условием.

«Мы стараемся найти источник и ресурс для того, чтобы запустить в собственности каждого человека его личные накопления. При этом хотим предоставить ему систему, при которой будет фактически обязательное накопление к пенсии, когда человек откладывает на пенсию столько, сколько хочет он, может быть и 0%, а работодатель за свой счет докладывает по формуле «сколько откладывает человек +1% от зарплаты», — сказала Третьякова.

Также в ходе интервью шла речь о необходимости повышения пенсионного возраста.

Делать это, по мнению эксперта, необходимо очень плавно — хотя бы на 1 месяц каждый год. Начать этот процесс Третьякова предлагает с 2023 или 2025 года.

Без повышения пенсионного возраста, считает нардеп, более молодое поколение столкнется с тем, что у них ситуация с пенсиями будет еще хуже, чем она наблюдается сейчас у их родителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине продолжает действовать пенсионная реформа по увеличению пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет. Ее запустили в 2011 году — каждый год возраст для выхода женщин на пенсию увеличивался на полгода. В 2021 году женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. Кроме того, с 2018 года начала работать реформа по увеличению обязательного страхового стажа для выхода на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Закончится эта реформа в 2028 году. В Минсоцполитики уже посчитали, что к этому времени в Украине половина людей пенсионного возраста не смогут оформить выплаты вовремя.

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