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"Оскар-2020": названа лучшая актриса второго плана
«Оскар» 2020 года в номинации «Лучшая актриса второго плана» получила Лора Дерн за роль в фильме «Брачная история»!
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»
В этой категории также были представлены Кэти Бейтс («Ричард Джуэлл»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Марго Робби («Секс-бомба»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»).
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Вручал премию Махершала Али.
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