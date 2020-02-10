"Оскар-2020": названа лучшая актриса второго плана

Шоу-бизнес

«Оскар» 2020 года в номинации «Лучшая актриса второго плана» получила Лора Дерн за роль в фильме «Брачная история»!

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»

В этой категории также были представлены Кэти Бейтс («Ричард Джуэлл»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Марго Робби («Секс-бомба»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»).

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Вручал премию Махершала Али.

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