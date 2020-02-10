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"Оскар-2020": лучшим актером назван Хоакин Феникс — Джокер!

6:07 10 февраля 2020 463
Хоакин Феникс
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Лучшим актером на церемонии «Оскар-2020» назван Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер». Свою речь новоявленный лаурет посвятил защите природы и вегетарианству.

Хоакин Феникс

Фото Getty Images

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»

В номинации также были представлены Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два Папы»).

Рене Зеллвегер

Фото Getty Images

Лучшей актрисой киноакадемики назвали Рене Зеллвегер, сыгравшую легендарную Джуди Гарланд в картине «Джуди».

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