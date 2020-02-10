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"Оскар-2020": назван лучший фильм года. И это "Паразиты"!

6:25 10 февраля 2020 186
Кадр из фильма «Паразиты»
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В главной номинации «Лучший фильм» были представлены «Аутсайдеры», «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде», «Паразиты». «Оскар» получила картина «Паразиты»!

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЦЕРЕМОНИИ «ОСКАР-2020»

Этот фильм в результате забрал четыре «Оскара», в том числе в номинациях «Лучший режиссер» (Пон Чжун Хо), «Лучший иностранный фильм», «Лучший оригинальный сценарий».

Лучшим актером, как и ожидалось, признан Хоакин Феникс, исполнивший главную роль фильме «Джокер». Из 11 номинаций эта картина добилась успеха только в двух, в том числе за лучшую музыку к фильму.

Лучшей актрисой киноакадемики назвали Рене Зеллвегер, исполнительницу главной роли в фильме «Джуди». Это второй «Оскар» в карьере актрисы. Первую награду Американской киноакадемии Рене получила за роль в драме «Холодная гора».

Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»). Лучшей актрисой второго плана названа Лора Дерн («Брачная история»).

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