Мир

На популярном курорте в Таиланде столкнулись катера с россиянами, погибли дети: момент трагедии попал на видео

В Таиланде на популярном курорте погибли юные туристы из России. Трагедия случилась, когда возле острова Пхукет столкнулись два экскурсионных катера. Спидботы были сильно повреждены. Подтверждена гибель 12-летнего мальчика и шестилетней девочки из России. Еще 22 человек отправлены в ближайшие больницы.

Момент столкновения катеров свидетели успели заснять на видео. В 8.15 по местному времени судно Payan 5 двигалось в направлении Royal Phuket Marina, где собиралось забрать пассажиров. Навстречу в залив Пханг-Нга следовал катер ALP 111 с большой группой туристов из России — на борт зашли около 30 экскурсантов.

Суммарно на двоих катерах находились 39 человек.

По чьей вине произошло столкновение, пока не установлено. Полиция опрашивает обоих капитанов и экипажи судов.

Напомним, Таиланд и особенно остров Пхукет очень популярен у российских туристов, несмотря на периодические погодные катаклизмы и транспортные происшествия.

Фото Mash/Telegram

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