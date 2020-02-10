Спорт

В среду, 12 февраля, команда киевского «Динамо» (U19) на столичной арене имени Валерия Лобановского проведет матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА против сверстников из загребского «Динамо» (стоимость билетов на игру — до 10 гривен). Победитель украинско-хорватского противостояния пробьется в 1/8 финала.

Отметим, что команда из Загреба, возглавляемая экс-наставником львовских «Карпат» Игорем Йовичевичем, уже противостояла в этом сезоне украинскому клубу. На групповой стадии хорваты сыграли с «Шахтером» вничью в Харькове (1:1) и одолели дончан дома (1:0).

Что же касается подопечных Игоря Костюка, то, выступая в турнире по «пути чемпионов», «бело-синие» последовательно обыграли по сумме двух встреч македонскую «Шкендию» (8:0 — дома и 2:2 — на выезде) и греческий ПАОК (3:0 — дома и 2:2 — на выезде).

В прямой телетрансляции поединок «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Загреб) 12 февраля в 17:00 покажет телеканал «Футбол 2».

Напомним, что в прошлом сезоне «Динамо» U19 также преодолело два раунда «пути чемпионов», поочередно выбив из турнира болгарский «Септември» (1:0, 5:1) и бельгийский «Андерлехт» (2:1, 1:1), затем в Киеве обыграло итальянский «Ювентус» (3:0), а 1/8 финала уступило в серии пенальти будущему полуфиналисту турнира немецкому «Хоффенхайму» — 2:4 (основное время — 0:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что защитник «Динамо» и сборной Венгрии Тамаш Кадар переведен в молодежный состав.

Фото ФК «Динамо» (Киев)

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