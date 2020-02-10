Стиль жизни

Легкие салаты и десерты на День святого Валентина: быстро и вкусно (фото)

Валентинов день — это еще одна прекрасная возможность пойти с любимым человеком в ресторан или приготовить романтический ужин дома. Правда, во втором случае нужно заранее продумать меню и купить необходимые продукты. Необычными рецептами вкусных праздничных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Казахстана Гульназ Наби.

— День святого Валентина — праздник, когда можно напомнить дорогому человеку о своей любви, — говорит Гульназ Наби. — Красиво накрытый стол — обязательный атрибут любого праздника. Самое главное ведь — атмосфера. Белая скатерть, красные салфетки, красиво оформленные вкусные блюда — все это создаст настроение праздника.

— Какие праздничные закуски посоветуете приготовить?

— Например, салат с тыквой и свеклой. Он легкий и вкусный.

Салат с тыквой и свеклой Ингредиенты: тыква;

свекла;

кедровые орешки;

сыр фета;

оливковое масло;

лимонный сок. Приготовление: Нарезать свеклу и тыкву, обмазать оливковым маслом, сбрызнуть лимонным соком. Переложить в жаропрочную посуду, накрыть фольгой, отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать до готовности. Кедровые орешки обжарить на сковороде, постоянно перемешивая. Салатный микс помыть, обсушить.



Салатные листья, свеклу и тыкву переложить в тарелку и заправить оливковым маслом, добавив пару столовых ложек лимонного сока и перец. Посыпать кедровым орехом, сверху дополнить сыром фета. Салат готов!

Салат с тыквой и свеклой яркий и аппетитный

— Яркий салатик!

— А еще можно приготовить свекольный салат с кукурузой.

Свекольный салат с кукурузой Ингредиенты: свекла;

кукуруза;

лук;

растительное масло;

перец, соль;

зелень по желанию. Приготовление: Свеклу завернуть в фольгу, запечь в духовке до готовности. Запеченную свеклу нарезать маленькими кубиками, добавить кукурузу, мелко нарезанные лук и зелень. Заправить растительным маслом, посолить и поперчить. Салат готов!

Свекольный салатик с кукурузой легкий и вкусный

— Какая зелень лучше всего подойдет?

— Думаю, укроп. Мужчинам понравится более сытный салат. Например, такой.

Салат с курицей на гриле 300 граммов куриного филе слегка отбить, замариновать, поставить на 30 минут в холодильник. Маринад: 30 граммов сливочного масла, 6 столовых ложек соевого соуса, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Можно добавить зелень, предварительно измельчив. Все ингредиенты объединить, чеснок мелко нарезать. Обмазать филе. Обжарить на сковороде-гриль до готовности. Также понадобятся: микс салатных листьев;

нут 4 ст. ложки (предварительно замочить в воде, отварить до готовности);

фасоль 4 ст. ложки (предварительно замочить в воде, отварить до готовности);

4 ст. ложки консервированной кукурузы. Соус: 50 граммов грецкого ореха и100 граммов растительного масла поместить в чашу, перебить блендером, добавить 2−3 столовые ложки лимонного сока. На тарелку выложить салатные листья, фасоль, нут, кукурузу, полить соусом. Сверху выложить нарезанные куриное филе и брынзу, снова полить соусом. Приятного аппетита!

Салат с курицей на гриле сытный

— Какой салат у вас ассоциируется с весной?

— Он так и называется.

Салат «Весна» Вареную куриную грудку нарезать соломкой. Отваренный картофель натереть на крупной терке, сыр — на мелкой. Краснокочанную или белокочанную капусту тонко нашинковать. Сварить яйца. Белки и желтки натереть отдельно на мелкой терке. На тарелку выкладывать все слоями, промазывая каждый майонезом. Белки оставить для верхнего слоя и оформления салата. В данном случае для оформления я использовала красный лук, придав ему форму цветочков.

Декор салата «Весна» очень красив

— А какой десерт приготовить на праздник?

— Торт «Красный бархат». Вот его рецепт.

Торт «Красный бархат» Ингредиенты: 113 г сливочного масла;

240 г сливок;

250 г сахара;

250 гр. муки;

15 г какао;

2 яйца крупных;

щепотка соли;

красный пищевой краситель. Для крема: 400 г сливочного сыра (креметто или маскарпоне);

300 г сливок 33%;

100 г сахарной пудры. Приготовление: Объединить сухие ингредиенты. Масло и сахар взбивать около трех минут. Добавить яйца по одному, размешать до однородной консистенции. В сливки добавить 1 ч. л. красного пищевого красителя, размешать. В масло, сахар и яйца добавить сухие ингредиенты, чередуя со сливками. Перемешать, добавить сухие ингредиенты, перемешать. Тесто разделить на 4 части, разложить на противень, застелив пекарской бумагой для выпечки, выпечь большие коржи при 180 градусах. Из бумаги сделать форму сердца для шаблона, вырезать коржи по шаблону сердца. Приготовление крема: Сливочный сыр и сахарную пудру перемешать до однородной консистенции. Добавить сливки, взбить до густой пышной массы, чтобы крем держал форму.

Торт «Красный бархат» ко Дню святого Валентина можно сделать в виде сердца

— Как декорировать этот торт?

— Можно украсить кондитерскими посыпками, любыми ягодами. Хороший вариант — измельчить коржи и обсыпать ими торт. Можно украсить кремом, для этого понадобятся фигурные насадки и кондитерский мешок. Они продаются в кондитерских магазинах.

Еще один несложный рецепт — тирамису.

Тирамису Понадобится печенье «Савоярди» (одна упаковка), оно продается в супермаркетах и кондитерских магазинах. Для крема: сыр маскарпоне 250 г, сливки 33% 200 г, сахарная пудра 4 ст. л. Маскарпоне и пудру перемешать миксером до однородной консистенции, добавить сливки и взбить до пышной стойкой массы. Сварить крепкий кофе и остудить. Каждое печенье обмакнуть в кофе, собрать десерт по принципу — слой печенья, слой крема. Посыпать какао-порошком или кофе.

Десерт «Тирамису» готовится достаточно быстро

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?

— Любите, цените и берегите друг друга!

Гульназ Наби: «Красиво накрытый стол - обязательный атрибут любого праздника»

Ранее Гульназ Наби поделилась легкими рецептами необычных салатов — теплого с говядиной, салата с семгой, витаминного и других, которые при этом выглядят очень аппетитно.



Фото из альбома Гульназ Наби

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