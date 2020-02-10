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Легкие салаты и десерты на День святого Валентина: быстро и вкусно (фото)
Валентинов день — это еще одна прекрасная возможность пойти с любимым человеком в ресторан или приготовить романтический ужин дома. Правда, во втором случае нужно заранее продумать меню и купить необходимые продукты.
Необычными рецептами вкусных праздничных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Казахстана Гульназ Наби.
— День святого Валентина — праздник, когда можно напомнить дорогому человеку о своей любви, — говорит Гульназ Наби. — Красиво накрытый стол — обязательный атрибут любого праздника. Самое главное ведь — атмосфера. Белая скатерть, красные салфетки, красиво оформленные вкусные блюда — все это создаст настроение праздника.
— Какие праздничные закуски посоветуете приготовить?
— Например, салат с тыквой и свеклой. Он легкий и вкусный.
Салат с тыквой и свеклой
Ингредиенты:
- тыква;
- свекла;
- кедровые орешки;
- сыр фета;
- оливковое масло;
- лимонный сок.
Приготовление:
Нарезать свеклу и тыкву, обмазать оливковым маслом, сбрызнуть лимонным соком. Переложить в жаропрочную посуду, накрыть фольгой, отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать до готовности.
Кедровые орешки обжарить на сковороде, постоянно перемешивая.
Салатный микс помыть, обсушить.
Салатные листья, свеклу и тыкву переложить в тарелку и заправить оливковым маслом, добавив пару столовых ложек лимонного сока и перец. Посыпать кедровым орехом, сверху дополнить сыром фета. Салат готов!
— Яркий салатик!
— А еще можно приготовить свекольный салат с кукурузой.
Свекольный салат с кукурузой
Ингредиенты:
- свекла;
- кукуруза;
- лук;
- растительное масло;
- перец, соль;
- зелень по желанию.
Приготовление:
Свеклу завернуть в фольгу, запечь в духовке до готовности.
Запеченную свеклу нарезать маленькими кубиками, добавить кукурузу, мелко нарезанные лук и зелень. Заправить растительным маслом, посолить и поперчить. Салат готов!
— Какая зелень лучше всего подойдет?
— Думаю, укроп. Мужчинам понравится более сытный салат. Например, такой.
Салат с курицей на гриле
300 граммов куриного филе слегка отбить, замариновать, поставить на 30 минут в холодильник.
Маринад:
30 граммов сливочного масла, 6 столовых ложек соевого соуса, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Можно добавить зелень, предварительно измельчив. Все ингредиенты объединить, чеснок мелко нарезать. Обмазать филе. Обжарить на сковороде-гриль до готовности.
Также понадобятся:
микс салатных листьев;
нут 4 ст. ложки (предварительно замочить в воде, отварить до готовности);
фасоль 4 ст. ложки (предварительно замочить в воде, отварить до готовности);
4 ст. ложки консервированной кукурузы.
Соус:
50 граммов грецкого ореха и100 граммов растительного масла поместить в чашу, перебить блендером, добавить 2−3 столовые ложки лимонного сока.
На тарелку выложить салатные листья, фасоль, нут, кукурузу, полить соусом. Сверху выложить нарезанные куриное филе и брынзу, снова полить соусом. Приятного аппетита!
— Какой салат у вас ассоциируется с весной?
— Он так и называется.
Салат «Весна»
Вареную куриную грудку нарезать соломкой. Отваренный картофель натереть на крупной терке, сыр — на мелкой. Краснокочанную или белокочанную капусту тонко нашинковать. Сварить яйца. Белки и желтки натереть отдельно на мелкой терке. На тарелку выкладывать все слоями, промазывая каждый майонезом.
Белки оставить для верхнего слоя и оформления салата.
В данном случае для оформления я использовала красный лук, придав ему форму цветочков.
— А какой десерт приготовить на праздник?
— Торт «Красный бархат». Вот его рецепт.
Торт «Красный бархат»
Ингредиенты:
- 113 г сливочного масла;
- 240 г сливок;
- 250 г сахара;
- 250 гр. муки;
- 15 г какао;
- 2 яйца крупных;
- щепотка соли;
- красный пищевой краситель.
Для крема:
- 400 г сливочного сыра (креметто или маскарпоне);
- 300 г сливок 33%;
- 100 г сахарной пудры.
Приготовление:
Объединить сухие ингредиенты.
Масло и сахар взбивать около трех минут. Добавить яйца по одному, размешать до однородной консистенции.
В сливки добавить 1 ч. л. красного пищевого красителя, размешать.
В масло, сахар и яйца добавить сухие ингредиенты, чередуя со сливками. Перемешать, добавить сухие ингредиенты, перемешать.
Тесто разделить на 4 части, разложить на противень, застелив пекарской бумагой для выпечки, выпечь большие коржи при 180 градусах. Из бумаги сделать форму сердца для шаблона, вырезать коржи по шаблону сердца.
Приготовление крема:
Сливочный сыр и сахарную пудру перемешать до однородной консистенции. Добавить сливки, взбить до густой пышной массы, чтобы крем держал форму.
— Как декорировать этот торт?
— Можно украсить кондитерскими посыпками, любыми ягодами. Хороший вариант — измельчить коржи и обсыпать ими торт. Можно украсить кремом, для этого понадобятся фигурные насадки и кондитерский мешок. Они продаются в кондитерских магазинах.
Еще один несложный рецепт — тирамису.
Тирамису
Понадобится печенье «Савоярди» (одна упаковка), оно продается в супермаркетах и кондитерских магазинах. Для крема: сыр маскарпоне 250 г, сливки 33% 200 г, сахарная пудра 4 ст. л. Маскарпоне и пудру перемешать миксером до однородной консистенции, добавить сливки и взбить до пышной стойкой массы. Сварить крепкий кофе и остудить. Каждое печенье обмакнуть в кофе, собрать десерт по принципу — слой печенья, слой крема. Посыпать какао-порошком или кофе.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?
— Любите, цените и берегите друг друга!
Ранее Гульназ Наби поделилась легкими рецептами необычных салатов — теплого с говядиной, салата с семгой, витаминного и других, которые при этом выглядят очень аппетитно.
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Фото из альбома Гульназ Наби
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