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Пассажиры самолета во Львове устроили драку из-за задержки рейса (видео)
Во Львове в самолете авиакомпании SkyUp, отправлявшемся в Киев, пассажиры устроили драку. Инцидент случился еще 7 февраля, но авиакомпания пока что случившееся не комментировала.
Видеозапись того, что творилось на борту, опубликовал в Facebook Павел Фищук. Судя по всему, одним из зачинщиков конфликта был нетрезвый мужчина. Другие пассажиры требовали, чтобы гражданин покинул салон, раз не может следить за своим поведением. Мужчина огрызался, провокативно требовал: «Ну выведи меня», пытался ударить оппонентов. Те напоминали, что гражданин вел себя буйно еще на этапе регистрации и в таком состоянии не имеет права лететь.
Видео содержит нецензурную лексику
Когда пассажиры действительно попытались вывести неадеквата, тот начал сопротивляться и нецензурно ругаться. В итоге мужчину вывели прибывшие на борт охранники аэропорта.
Напомним, ранее россиянку, устроившую дебош в самолете, примотали скотчем к креслу. А известную российскую актрису после устроенного скандала пришлось выводить из самолета с помощью стражей порядка.
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