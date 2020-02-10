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Происшествия

Украинский моряк пропал с судна у берегов США: первые детали (фото)

12:43 10 февраля 2020 379
пропавший моряк Денис Литвиненко
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

С борта крупнотоннажного балкера Star Aquila, совершающего рейсы под флагом Маршалловых островов, пропал 41-летний украинец Денис Литвиненко. В составе экипажа данного судна, находящегося в управлении греческой компании Star Bulk Carriers, он был вторым механиком. (Ранее похожий случай произошел у побережья Южной Америки: с судна пропал украинский моряк Евгений Масленников.)

По имеющимся у родственников Дениса сведениям, он бесследно исчез у берегов США, в 12 морских милях к югу от острова Дофин, штат Алабама. Поисками офицера торгового флота занимается береговая охрана. Пока безуспешно.

Напомним, что это не первое таинственное исчезновение нашего моряка с борта иностранного судна. Так, недавно у берегов Шри-Ланки с судна Thalassa Patris исчез украинец Владислав Маслов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об исчезновении украинского моряка с борта судна в Польше, недалеко от Владиславово. Украинца в течение нескольких часов искали на судне, но так и не нашли.

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