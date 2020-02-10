Непогода повалила деревья на ж/д пути: вблизи Львова не ходят поезда

Происшествия

Сильный ветер нарушил работу железнодорожного транспорта на Западной Украине. Во Львовской области под порывами шквального ветра деревья упали на рельсы и преградили путь локомотиву. Утром 10 февраля с опозданием прибыли на конечную станцию поезда № 357 Киев — Рахов, № 146 Ужгород — Львов, а также несколько электричек.

Как сообщает «Укрзалізниця», из-за погодных условий была повреждена инфраструктура на станции Верхнее Синевидное (Львовская область), на участках Самбор — Дубляны — Дрогобыч, Любень Великий — Комарно — Коропуж, Персенковка — Старое Село. Таким образом поезда, проезжающие через Львов и окрестности, могут задержаться в пути либо будут вынуждены менять маршрут, о чем сообщит дежурный по станции.

Напомним, синоптики предупредили, что погодные условия во Львовской области 11 февраля останутся сложными. Западный и юго-западный ветер усилится до 22 м/с, местами до 30 м/с. Возможны метели и снежные заносы.

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