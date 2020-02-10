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С бананом и пультом: теннисистки сборной Украины живо исполнили мировой хит (видео)
Теннисистки сборной Украины — 18-летняя Марта Костюк и 20-летняя Катарина Завацкая — оригинально отпраздновали успех команды в матчах Кубка Федерации в Таллине.
Прямо в гостиничном номере девушки взяли в руки пульт от телевизора и банан и исполнили мировой хит — песню американской певицы Глории Гейнор I Will Survive. Правда, без «жертв», вызвавших искренний смех у поклонников, не обошлось…
Отметим, что Катарина Завацкая занимает в мировом рейтинге 103-ю позицию, а много пропустившая из-за травмы Марта Костюк — 168-ю.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что парню Свитолиной пришлось отжиматься после проигранного пари.
Фото ФТУ
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