Спорт

С бананом и пультом: теннисистки сборной Украины живо исполнили мировой хит (видео)

Теннисистки сборной Украины — 18-летняя Марта Костюк и 20-летняя Катарина Завацкая — оригинально отпраздновали успех команды в матчах Кубка Федерации в Таллине.

Прямо в гостиничном номере девушки взяли в руки пульт от телевизора и банан и исполнили мировой хит — песню американской певицы Глории Гейнор I Will Survive. Правда, без «жертв», вызвавших искренний смех у поклонников, не обошлось…

Отметим, что Катарина Завацкая занимает в мировом рейтинге 103-ю позицию, а много пропустившая из-за травмы Марта Костюк — 168-ю.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что парню Свитолиной пришлось отжиматься после проигранного пари.

Фото ФТУ

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