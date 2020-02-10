Политика

В МИДе сделали заявление о после Украины в России

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины открестились от планов по назначению посла в РФ, во всяком случае, в ближайшее время. Напомним, ранее в МИД ликвидировали отдел противодействия угрозам со стороны России.

Соответствующий ответ на свой запрос получило агентство Українські Новини.

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется», — говорится в заявлении дипломатов.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 странах, однако России в списке нет.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 1 марта 2020 года изменится режим поездок граждан Украины в Россию — они будут осуществляться исключительно по заграничным паспортам. МИД призвал граждан не ждать марта и заблаговременно оформлять загранпаспорта как на украинской территории, так и в украинских диппредставительствах в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter