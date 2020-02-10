Суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея

Украина

В понедельник, 10 февраля, Приморский районный суд Одессы рассмотрел исковое заявление известного художника Александра Ройтбурда и отменил решение областного совета о его увольнении с должности директора Одесского художественного музея. Истец настаивал на отмене решения Одесского облсовета, считая увольнение незаконным.

В открытом судебном заседании приняли участие представители третьих лиц — Одесской областной администрации и ее департамента культуры, коммунального учреждения «Одесский художественный музей».

Суд пришел к выводу о необходимости восстановления Ройтбурда на работе, признании его трудового контракта действующим и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. В пресс-службе Одесского облсовета заявили, что не согласны с этим судебным решением, «уже готовится аппеляционная жалоба».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Ройтбурд был назначен директором Одесского художественного музея в марте 2018 года. С ним был подписан контракт на пять лет.

В сентябре 2019 года в Одессе прошла массовая акция протеста в связи с увольнением Ройтбурда.



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