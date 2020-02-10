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Банковская тайна уже не тайна: кто может проверить и арестовать счета украинцев

Недавние решения правительства в сфере защиты банковской тайны вызвали широкий резонанс в обществе. И простые граждане, и эксперты финансового сектора обеспокоены тем, что теперь для многих государственных органов фактически открыт доступ к банковским счетам не только компаний, но и всех граждан Украины, причем без разрешения суда. Эксперты говорят о том, что новшества могут негативно отразиться на основном факторе доверия к банкам — банковской тайне. Напомним, что Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив эту процедуру для следственных и контролирующих органов. Отныне получить информацию без решения суда, лишь по письменному запросу, могут органы прокуратуры, Государственное бюро расследований (ГБР), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ранее такими полномочиями обладали только СБУ, Налоговая служба, Нацполиция, Антимонопольный комитет. О том, что именно изменилось после решения Нацбанка в сфере защиты тайны вкладов и кто теперь может проверять наши счета, «ФАКТАМ» рассказала председатель адвокатского объединения KVADRA PRAVO Галина Кучуренко.

Могут проверить счета людей, получающих помощь от государства

— Какую информацию банки обязаны были предоставлять о своих клиентах до введения нового порядка?

— Надо признать, что данные о клиентах, их банковских счетах, финансово-экономическом состоянии, операциях и их объемах давно интересуют фискалов и правоохранителей. Ведь результатом получения данной информации может стать усиленный контроль, проверка счетов или даже арест средств.

Украинские банки давно обязаны отправлять сообщения в налоговую службу об открытии или закрытии счета юридического лица, физического лица-предпринимателя. Расходные операции по таким счетам проводятся исключительно после получения уведомления контролирующего органа о взятии счета на учет.

Если человек (физическое лицо) открывает либо закрывает счет, банк должен проверить, имеется ли информация о нем в Едином реестре должников. Если человек внесен в реестр, банк обязан направить в исполнительную службу сообщение об открытии (или закрытии) счета. То же касается клиентов с публичным обременением имущества.

Напомню, порядок раскрытия банковской тайны определяется ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и Правилами хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденными постановлением НБУ от 14.07.2006 года № 267. Однако Национальный банк внес изменения в данные правила, и теперь правоохранительные органы могут получить доступ к банковской тайне, в том числе физического лица, просто по письменному запросу, без получения решения суда.

— Кто и в каких случаях теперь получил доступ к счетам граждан?

— К информации в отношении физических лиц доступ без решения суда могут получить:

органы прокуратуры Украины, ГБР, НАБУ (по делам по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности в пределах их компетенции) — по письменному запросу относительно операций по счетам физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов;

НАБУ (в пределах его компетенции, в том числе по делам по выявлению необоснованных активов и сбора доказательств их необоснованности) — по письменному запросу о счетах, вкладах, сделках, операциям по счетам или без открытия счетов конкретного физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов;

Государственная фискальная служба по письменному запросу о наличии банковских счетов;

Государственная служба финансового мониторинга по запросу относительно финансовых операций, связанных с финансовыми операциями, которые стали объектом финансового мониторинга (анализа) согласно законодательству о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также относительно участников указанных операций;

органы Государственной исполнительной службы, частные судебные исполнители по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве». Также они могут запросить информацию о наличии и состоянии счетов должника, движении денежных средств и операциях на счетах должника за конкретный промежуток времени, а также информацию относительно договоров должника о хранении ценностей или предоставлении должнику в имущественный наем (аренду) индивидуального банковского сейфа, охраняемого банком;

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, по его письменному требованию в связи с розыском и выявлением активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, имеет право запросить информацию о наличии и состоянии счетов, операциях по счетам конкретного физического лица;

центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной финансовой и бюджетной политики, в целях верификации и мониторинга государственных выплат на его запрос о банковских счетах физических лиц, которым назначены, начисляются или осуществляются государственные выплаты, а также физических лиц, обратившихся за назначением государственных выплат, про операции списания со счетов или зачисления на счета средств и про остатки по таким счетам на определенную дату или за конкретный промежуток времени.

«Банки сами принимают решение согласиться или отказаться предоставлять информацию о клиентах»

— А кто и какую информацию сможет получить о финансовом состоянии предпринимателей?

— Информацию, составляющую банковскую тайну, относительно физических лиц — предпринимателей и юридических лиц без решения суда могут получить:

органы прокуратуры Украины, СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ, Антимонопольного комитета — по письменному запросу относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица — субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени;

органы прокуратуры Украины, ГБР, НАБУ (по делам о выявлении необоснованных активов и для сбора доказательств их необоснованности в пределах их компетенции) — по письменному запросу относительно операций по счетам конкретного юридического лица, физического лица — субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов;

Государственная фискальная служба по письменному запросу о наличии банковских счетов;

Государственная служба финансового мониторинга по запросу о финансовых операциях, связанных с операциями, которые стали объектом финансового мониторинга (анализа) согласно законодательству относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также об участниках указанных операций;

органы Государственной исполнительной службы, частные судебные исполнители по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве», могут получить информацию о наличии и состоянии счетов должника, движении денежных средств и операциях на счетах должника за конкретный промежуток времени, а также информацию относительно договоров должника о хранении ценностей или предоставлении должнику в имущественный наем (аренду) индивидуального банковского сейфа, охраняемого банком;

Другие банки в случаях, предусмотренных законодательством;

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, по его письменному требованию в связи с розыском и выявлением активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, — информацию о наличии и состоянии счетов, операциях по счетам конкретного физического лица и физического лица — субъекта предпринимательской деятельности;

— В каком объеме банки теперь обязаны предоставлять информацию?

— Банки обязаны «по делам о выявлении необоснованных активов и для сбора доказательств их необоснованности» не просто сообщать о наличии счетов, но и предоставлять полную выписку с указанием движения средств по счету не только конкретного гражданина или компании, но и их контрагентов. Однако банки имеют право отказывать в случае ненадлежащего оформления запроса от соответствующих органов. Таким образом банки сами принимают решение согласиться или отказаться предоставлять информацию о клиентах. И в данном случае, кроме норм закона, действует субъективный фактор и «привилегии» для отдельных клиентов.

— Может ли клиент банка подать в суд за раскрытие информации о его финансовых операциях?

— Если клиент не согласен с фактом раскрытия банковской тайны, то такие действия нужно обжаловать в суде. Доказательства, полученные налоговыми или правоохранительными органами с нарушением установленного порядка, можно признать ненадлежащими. Поэтому, в таких случаях нужно обращается за правовой помощью, — подытожила Галина Кучуренко.

Стоит напомнить, что с 28 апреля 2020 года вступят в силу нормы Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Согласно закону, субъектов первичного финансового мониторинга, то есть тех, кто обязан докладывать обо всех операциях свыше определенной суммы, стало больше — среди них теперь и частные бухгалтеры.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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