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- 17:22 Журналист обнародовал данные о получении Сытником квартиры за взятки
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Журналист обнародовал данные о получении Сытником квартиры за взятки
Журналист Владимир Бойко, который в течение последних трех лет критикует деятельность директора НАБУ Артема Сытника, обнародовал видеосюжет. В частности, Бойко рассказывает историю получения чиновником квартиры в новостройке в Броварах в 2008 году. По данным журналиста, Сытник стал хозяином жилья путем давления на застройщика и финансирования за счет «благотворительного фонда». Согласно обнародованным в соцсети журналистом документам, Артем Сытник, который возглавляет антикоррупционный орган, сам является фигурантом дела о получении незаконных доходов. По мнению Бойко, которого цитирует агентство «Украинские новости», пребывание директора НАБУ и одновременно фигуранта реестра коррупционеров НАПК по другому делу становится все более токсичным для Зеленского. Как известно, президент декларирует приоритетность преодоления коррупции в Украине.
«Высокие чины стали требовать, чтобы завод продал две квартиры сотрудникам прокуратуры Киевской области с скидкой в 60%. 14 ноября 2008-го был заключен предварительный договор, согласно которому Сытник получал квартиру площадью 82,6 м кв. после того, как дом будет сдан в эксплуатацию», — заявил Бойко.
По словам журналиста, в заключении Госаудитслужбы говорится, что такая форма инвестирования жилья сотрудником прокуратуры является «получением незаконных доходов». Согласно нормам действующего законодательства, напоминает журналист, сообщить о подозрении директору НАБУ может только генеральный прокурор.
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