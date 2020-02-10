В Ровно уголовник заказал убийство активиста, мешавшего незаконной добыче янтаря (фото, видео)

Происшествия

СБУ предупредила заказное убийство экоактивиста, выступающего против незаконной вырубки леса и добычи янтаря в Ровенской и Житомирской областях. Напомним, Рада IX созыва запретила экспорт необработанного янтаря, но упростила его добычу.

Организатором преступления выступил ранее судимый житель Ровно, который искал исполнителя в уголовных кругах.

В ходе расследования правоохранители установили, что активист мешал злоумышленнику наладить промышленную вырубку леса и добычу янтаря.

Для совершения преступления организатор передал подставному «киллеру» гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

Задержали его во время «отчета» киллера перед заказчиком преступления.





Оперативное фото СБУ

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, в концке 2019 года Верховная Рада создала новую следственную комиссию по проверке хода расследования уголовных дел о нападении на общественных активистов.

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