На одесской улице в открытый люк провалилась женщина с собакой (фото)

Происшествия

В последнее время на одесских улицах то и дело происходят обвалы. В один из них недавно провалилась женщина вместе с детской коляской. А на жилом массиве Черемушки, возле магазина «Цитрус», что на улице Академика Филатова, 55, женщина, выгуливавшая собаку, вместе с животным провалилась в люк. Она как-то сумела выбраться и позвала на помощь. На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно достали из люка живую и невредимую собаку.

«Доброй ночи! Сегодня она действительно добрая — спасли мою собаку!!! Хочу поблагодарить нашу ГСЧС за оказанную помощь. Ребята, низкий вам поклон за оперативность. Благодарю команду 9-й ГПРЧ, а также соседей и небезразличных людей, которые в тот момент оказались рядом и пришли на помощь. Спасибо вам, добрые люди! Дай Бог вам здоровья! В то же время хотелось бы понимать, кто в ответе за открытые люки…» — написала в соцсетях дочь пострадавшей женщины и хозяйка спасенной собаки.

Можно сказать, родились в рубашке и одесситы, ожидавшие трамваев №№ 15 и 12 на остановке «Улица Яши Гордиенко». Буквально по счастливой случайности обошлось без жертв, когда земля стала уходить из-под ног вместе с трамвайными рельсами. В образовавшийся провал можно было, по меткому выражению неунывающих южан, «спрятать автомобиль солидных размеров».

В социальных сетях также появилась информация о том, что «при проведении ремонтных работ контактной сети в катакомбы провалилась автовышка»… В этом месте действительно, располагаются подземные ходы — те самые катакомбы. Однако на более солидной, двадцатиметровой глубине. Специалисты полагают, что внушительная яма образовалась в силу постоянной вибрации, возникающей при движении трамвайных вагонов. Отсюда — лопнувшая водопроводная труба и вытекающая из нее вода, размывшая грунт. Словом, прорыв, со всеми вытекающими…

Эту версию подтвердили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», сообщив, что на месте ЧП работает бригада «Инфоксводоканала», которая ликвидирует течь.

А вот жители микрорайона Слободка, где, собственно, и произошел инцидент, утверждают, что состояние трамвайных путей в месте провала, а также рядом с ним внушает опасения. Не только в силу возможных порывов труб, но и из-за капитально подгнивших шпал.

Напомним, ранее в Киеве последствия порыва теплотрассы и потопа в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza напомнили очевидцам популярные фильмы-катастрофы.

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