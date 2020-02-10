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Легендарный Пеле впал в депрессию и не выходит из дома (фото)
У лучшего футболиста XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, трехкратного чемпиона мира Пеле серьезные проблемы со здоровьем. По словам сына легендарного бразильца — Эдиньо, у его 79-летнего отца сейчас депрессия из-за того, что он не может самостоятельно передвигаться после операции.
«Он довольно слаб. Перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация не была идеальной. У него есть проблемы с передвижением, которые в свою очередь вызывают у него депрессию. Представьте, он король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого. Ему стыдно, он не хочет выходить, выставлять себя, быть на улице, не хочет делать ничего, что подразумевает под собой выход из дома. Он стал отшельником, ведет затворнический образ жизни», — цитирует Эдиньо Globo Esporte.
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За свою карьеру легендарный нападающий забил 1281 гол в 1363 поединках (Пеле 90 раз забивал по три гола за игру, 30 раз — по четыре, четыре раза — по пять и однажды — восемь).
За годы блестящей карьеры Пеле забил 1281 гол
Напомним, что в 2012 году Пеле перенес операцию на бедре, а в 2015-м — на предстательной железе. В апреле прошлого года звездный футболист был срочно госпитализирован в Париже. У экс-форварда поднялась температура, после чего его прооперировали из-за обострения инфекции мочевыводящих путей. После этого Пеле вернулся в Бразилию, где перенес еще одну операцию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер партнер Пеле по чемпионской сборной Бразилии Коутиньо.
Фото Getty Images
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