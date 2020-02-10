На популярном одесском пляже обрушилась стена строящегося корпуса отеля (видео)

Происшествия

В понедельник, 10 февраля, на популярном одесском пляже Ланжерон случился строительный обвал. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Ланжероне в Одессе горит элитная гостиница. Возможно, из-за сильного ветра с возводящегося рядом с дельфинарием «Немо» многоэтажного корпуса cлетели газобетонные блоки и упали прямо на детскую площадку, спа-зону и территорию, прилегающую к элитному M1 Club Hotel. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

В региональных ведомствах по чрезвычайным ситуациям происшествие пока не комментируют. Согласно имеющимся сведениям, в этот раз обошлось без пострадавших. По предварительным данным, застройщиком является компания, имеющая отношение к владельцу дельфинария «Немо», депутату Одесского городского совета Андрею Кисловскому.

Напомним, что это уже не первый инцидент на этой строительной площадке. В прошлом году «ошибка строителей» обернулась смертью рабочего под стрелой крана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в курортном районе Одессы с крыши на стройке жилой высотки сорвался рабочий.

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