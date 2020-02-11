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Отмена повышения пенсионного возраста в Украине: кого это коснется
В последнее время правительство и парламент активно внедряют новшества в системе пенсионного обеспечения, например, постепенно повышают пенсионный возраст и стаж, необходимый для выхода на заслуженный отдых. Однако, как оказалось, иногда такие решения противоречат украинскому законодательству, в частности Конституции Украины.
Конституционный суд Украины признал неконституционными положения, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Об этом сказано в решении № 1-р/2020 по делу № 1−5/2018(746/15) по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины.
Речь идет о поэтапном увеличении на пять лет возраста выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию по выслуге лет для категорий работников, определенных в оспариваемых нормах закона № 213. При этом в суде объяснили, что КСУ исходит из того, что у людей, которые трудились во вредных условиях и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, были объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на особых условиях.
О том, как решение Конституционного суда отразится на процессе начисления пенсий в Украине, «ФАКТАМ» рассказал адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Алексей Христофоров.
— После решения Конституционного суда повышение пенсионного возраста будет полностью приостановлено?
— Нет. Неконституционными признаны нормы Закона Украины № 1788-XII «О пенсионном обеспечении», предусматривавшие (согласно изменениям, внесенным Законом Украины № 213-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения») поэтапное повышение пенсионного возраста для отдельных категорий граждан.
Мотивируя решение, Конституционный суд Украины исходил, в частности, из того, что у тех, кто работал во вредных условиях и соглашался на такой труд из-за возможности получения льгот, были легитимные и объективные ожидания относительно права выхода на пенсию на льготных условиях, определенных законом (до внесения в него упомянутых выше изменений).
— Теперь все нормы закона № 213 считаются недействительными или только их часть?
— Решением Конституционного суда Украины неконституционными признаны отдельные нормы (ст. 13, ч. 2 ст. 14, п «б"-"г» ст. 54) Закона Украины № 1788-XII «О пенсионном обеспечении» в редакции Закона № 213-VIII. Перечисленные нормы Закона № 1788-XII утратили силу с дня вынесения Конституционным судом решения по делу № 1−5/2018(746/15), то есть с 23 января 2020 года. Говоря просто, это означает, что закон № 213-VIII (как часть целостной «правовой конструкции» с измененным им законом № 1788-XII) неконституционный только в части внесения изменений именно в упомянутые пункты ст. ст. 13, 14 и 54 Закона Украины № 1788-XII «О пенсионном обеспечении».
— В соответствии с решением КСУ, каков полный перечень категорий лиц, имеющих право на пенсию по возрасту на льготных условиях?
— В свете обретения силы «старой» редакцией положений Закона № 1788-XII «О пенсионном обеспечении», на льготных условиях имеют право на пенсию по возрасту, независимо от места последней работы:
а) Работники, занятые полный день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, — по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Кабинетом министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест:
- мужчины — по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет — на указанных работах;
- женщины — по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев — на указанных работах.
Работникам, которые имеют не менее половины стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 этого закона, на 1 год за каждый полный год такой работы мужчинам и на 1 год 4 месяца — женщинам.
б) Работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, — по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных Кабинетом министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест:
- мужчины — по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет и 6 месяцев — на указанных работах;
- женщины — по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет — на указанных работах.
Работникам, которые имеют не менее половины стажа работы во вредных и особо тяжелых условиях, пенсии на льготных условиях назначаются с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 12 этого Закона на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы — женщинам.
в) Трактористы-машинисты, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства. Мужчины — по достижении 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет — на указанной работе.
г) Женщины, которые работают трактористами-машинистами, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, смонтированных на базе тракторов и экскаваторов, — по достижении 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет на указанной работе.
д) Женщины, которые работают доярками (операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, — по достижении 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм обслуживания.
Нормы обслуживания для этих целей устанавливаются в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины.
е) Женщины, занятые на протяжении полного сезона на выращивании, уборке и послеуборочной обработке табака, — по достижении 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет.
ж) Работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах, — по списку производств и профессий, утверждаемому в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, — по достижении 50 лет и при стаже указанной работы не менее 20 лет.
з) Женщины, которые работают в сельскохозяйственном производстве и воспитали пятерых детей и более, — независимо от возраста и трудового стажа, в порядке, определяемом Кабинетом министров Украины.
и) Водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) и тяжеловесных автомобилей, занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств:
- мужчины — по достижении 55 лет и при стаже работы 25 лет, в том числе на указанной работе — не менее 12 лет и 6 месяцев;
- женщины — по достижении 50 лет и при стаже работы 20 лет, в том числе на указанной работе — не менее 10 лет.
Работникам других производств, профессий и должностей досрочные пенсии в зависимости от условий труда (но не ранее 55 лет мужчинам и 50 лет женщинам) могут устанавливаться по результатам аттестации рабочих мест за счет средств предприятий и организаций, предназначенных на оплату труда, которые перечисляются в Пенсионный фонд Украины на выплату пенсий до достижения работником пенсионного возраста, предусмотренного статьей 12 этого закона.
Порядок пенсионного обеспечения лиц, которые работали до введения в действие этого закона на работах с вредными и тяжелыми условиями, предусмотренными законодательством, действовавшим ранее, определяется статьей 100 данного закона.
Контроль за правильностью применения списков на льготное пенсионное обеспечение и качеством проведения аттестации рабочих мест на предприятиях и в организациях, подготовка предложений об усовершенствовании этих списков возлагается на центральный орган исполнительной власти, который реализовывает государственную политику в сфере надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде (статья 13).
При наличии стажа на подземных работах менее 10 лет у мужчин и менее 7 лет 6 месяцев у женщин за каждый полный год этих работ пенсионный возраст, предусмотренный статьей 12 этого закона, уменьшается на 1 год (статья 14);
б) работники, которые осуществляют управление воздушным движением и имеют свидетельство диспетчера:
- мужчины — по достижении 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 12 лет и 6 месяцев работы по непосредственному управлению полетами воздушных судов;
- женщины — по достижении 45 лет и при общем стаже работы не менее 17 лет и 6 месяцев, из них не менее 10 лет работы по непосредственному управлению полетами воздушных судов.
Указанные работники, освобожденные от работы по непосредственному управлению полетами воздушных судов по состоянию здоровья (из-за болезни), при наличии выслуги лет у мужчин не менее 10 лет и у женщин не менее 7 лет 6 месяцев имеют право на пенсию пропорционально отработанному времени.
В выслугу лет работникам, которые совершают управление воздушным движением, зачитывается также работа, указанная в пункте «а» этой статьи.
Работники, которые осуществляют управление воздушным движением и имеют удостоверение (диспетчеры, старшие диспетчеры, руководители полетов), имеют право на пенсию независимо от возраста, если они были заняты на этих работах:
- мужчины — не менее 20 лет;
- женщины — не менее 17 лет и 6 месяцев.
Порядок исчисления сроков выслуги для назначения им пенсий утверждается Кабинетом министров Украины.
в) инженерно-технический состав — по перечню должностей и работ, которые утверждаются в порядке, определяемом Кабинетом министров Украины:
- мужчины — по достижении 55 лет и при общем стаже работы в гражданской авиации не менее 25 лет, из них не менее 20 — в указанных должностях;
- женщины — по достижении 50 лет и при общем стаже работы в гражданской авиации не менее 20 лет, из них не менее 15 лет — в указанных должностях.
В выслугу лет работникам инженерно-технического состава засчитывается также работа, указанная в пунктах «а» и «б» этой статьи.
г) Бортпроводники:
- мужчины — по достижении 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 15 лет — бортпроводником;
- женщины — по достижении 45 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет — бортпроводницей.
— Станет ли это решение препоной на пути дальнейшей пенсионной реформы, предполагающей поэтапное увеличение пенсионного возраста?
— В части приведенных выше категорий граждан — да.
Стоит напомнить, что на рассмотрении парламента находится законопроект «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении». Данный документ предусматривает обязательные ежемесячные отчисления на персональный пенсионный счет гражданина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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