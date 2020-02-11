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Спорт

«Динамо» — «Тобол»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции

19:11 11 февраля 2020 18
Карлос де Пена
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 12 февраля, киевские динамовцы, накануне сыгравшие вничью с 15-кратным чемпионом Беларуси БАТЭ, проведут предпоследний контрольный матч на втором сборе в Турции. Соперником подопечных Алексея Михайличенко станет «Тобол» из Костаная, занявший в прошлом чемпионате Казахстана четвертое место (цвета оппонента «бело-синих», в частности, защищает экс-футболист «Кривбасса» и «Днепра» Джаба Канкава).

Подопечные 39-летнего Григория Бабаяна (специалист противостоял «Динамо» во главе «Астаны» в Лиге Европы-2018/2019: 2:2 в Киеве и 0:1 в Астане) уже провели на сборах два спарринга, завершив нулевыми ничьими матчи против сербской «Младости» и боснийского «Сараево».

Что же касается киевлян, то, кроме спарринга с белорусами, они провели еще три матча: со словенской «Олимпией» — 5:0, с норвежским «Стремсгодсетом» — 3:0 и с боснийским «Борацом» — 4:1.

Прямую видеотрансляцию поединка «Динамо» — «Тобол» смотрите 12 февраля (в 15:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Напомним, что сбор в Турции вице-чемпион Украины завершит спаррингом с чемпионом Грузии тбилисским «Динамо» (15 февраля в 16:00). Эта встреча, как и остальные матчи «бело-синих», будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале ФК «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть поединок плей-офф Юношеской лиги УЕФА «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Загреб).

Фото ФК «Динамо»

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