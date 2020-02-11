Красное авто или карты Таро: подарки ко Дню святого Валентина по знакам зодиака

Стиль жизни

Чем ближе День святого Валентина, тем актуальнее вопрос, что подарить любимому человеку. О том, какие подарки лучше сделать своим вторым половинкам в соответствии с их знаком зодиака, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова.

— Конечно, есть универсальные подарки — например, ароматы, шоколадные наборы и цветы, которыми можно осчастливить кого угодно, — сказала Людмила. — Но человеку будет гораздо приятнее, если ему преподнесут то, что соответствует его индивидуальности и, как следствие, желаниям. Что же именно подобрать, может подсказать и знак зодиака.

Овен

Для Овнов справедливым можно считать высказывание: красивое — значит, красное, поэтому в конечном итоге неважно, что именно вы им подарите — автомобиль или свечи, главное, соблюсти цвет. Если же вы все-таки решите конкретизировать задачу, то женщины этого знака будут рады белью или платью с соблазнительным подтекстом, а мужчины — аксессуарам (например, портсигару или кошельку), на которые нанесено изображение симпатичной красавицы. Для представителей этого знака также не имеет значения, сколько вы потратили на подарок, важно, чтобы вы сделали его от всей души.

Телец

Тельцы, в отличие от Овнов, тщательно подсчитают, сколько денег вы потратили на подарок, так что не скупитесь — жадность может оказаться, как говорится, себе дороже. Ну, а поскольку превыше всего они ценят земные, чувственные удовольствия, то стоит остановиться на ужине в дорогом ресторане или огромной коробке шоколадных конфет (для женщин) или одежде и часах известного бренда (для мужчин). Дополнением — но именно дополнением! — к такому подарку может стать безделушка — открытка-валентинка или брелок в форме сердечка.

Близнецы

Близнецы, являющиеся самым непредсказуемым, если не сказать взбалмошным, знаком зодиака, порой и сами не знают, что хотели бы получить в подарок, поэтому близким людям с ними очень непросто. Что бы вы ни приготовили, самое важное, чтобы это был настоящий сюрприз: представители этого знака любят загадочность и таинственность. Попробуйте предложить им романтический уик-энд в одной из европейских столиц или поход в музыкальный театр, где они смогут получить удовольствие как от происходящего на сцене, так и от общей атмосферы праздника.

Рак

Раки крайне придирчивы в отношении подарков, поэтому им сюрпризов лучше не делать — стоит заранее обсудить то, что вы хотите купить представителю этого знака, вплоть до цвета, размера и даже цены. Ну, а поскольку они превыше всего ценят домашний уют, то лучше ограничить праздник стенами своего жилья. Идей тут существует множество, главное — успевать выбирать: можно накрыть романтический ужин со свечами в виде сердечек, налить ванну с розовой пеной, усыпать постель лепестками роз — романтические Раки обязательно оценят любой креатив.

Лев

Львы, будучи царями зодиакального круга, нацелены на подарки, о которых можно сказать: шик, блеск, красота. Вещи, которые они хотят получить, должны не только стоить больших денег, но и быть яркими и бросающимися в глаза. Стиль «дорогая простота» не для Львов: если украшения, то исключительно из золота, если цветы, то только «миллион алых роз», если поездка, то только в Париж — на меньшее они не согласны. Да и само празднование желательно устроить с размахом: чтобы пробки летели в потолок, шампанское лилось рекой, а цыганский хор пел до утра.

Дева

Девы — самый практичный знак зодиака, поэтому и подарки им нужны соответствующие — полезные, которыми можно будет пользоваться не раз в году, по праздникам, а постоянно. Они будут благодарны за абонемент в фитнес-зал, уик-энд в загородном пансионате или разработанную специально для них детокс-программу. Практичность должна быть присуща и другим, менее дорогим подаркам: представителей и представительниц этого знака порадует несессер в добротном кожаном футляре, кошелек хорошего качества, зонт известного бренда или чехол для смартфона.

Весы

Весы — эстеты, обладающие хорошим вкусом, поэтому для них важно, чтобы подарок был не только красивым, но и изысканным. Они по достоинству оценят произведения искусства и винтажные или антикварные вещи, которые обойдутся дарителю в копеечку. Если такие покупки вам не по карману, попробуйте сыграть на еще одной «струне» сердца Весов — на их романтичности: купите рамочку для фотографий в виде двух сердец или уютный плед, который согреет любимого человека в холодное время года. Единственное условие: никакой пошлости и вульгарности.

Скорпион

Скорпионы обожают мистику и тайны, поэтому, думая о подарке для них, нужно дать своей фантазии разгуляться именно в этом направлении. Женщине-Скорпиону можно подарить карты Таро, руны или магические и ритуальные свечи — в общем, любой предмет, который позволит им предсказывать будущее себе и окружающим. Для мужчин знака самое важное в подарке — возможность ощутить свой высокий социальный статус, поэтому им можно подарить хорошую ручку, изысканные запонки или булавку для галстука. При этом больше всего представителям знака понравятся вещи с магической символикой.

Стрелец

Для Стрельцов, которые любят большие компании и веселое времяпрепровождение, можно устроить шумную вечеринку, подарить им поход в ночной клуб, билет в цирк или поездку в другую страну — больше всего им понравиться та, где можно поваляться на пляже и искупаться в теплом море. Если говорить о более вещественных подарках, то им подойдет все — альбом с репродукциями живописи, набор рукоделия, кисть и краски, сувенир, привезенный из другой страны, главное, чтобы это было креативно и оригинально. Единственное, чего категорически не терпят Стрельцы, так это скуку и банальность.

Козерог

Козероги, самый сдержанный и серьезный знак зодиака, и подарки любят соответствующие — качественные, добротные, но при этом строгие и неброские. Их стиль — дорогая простота, а девиз по отношению к приобретениям — мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Женщине-Козерогу ни в коем случае нельзя дарить бижутерию или подделку под известный бренд, лучше выбрать изделие из благородного метала — пусть даже оно будет небольшим и скромным. Для Козерога-мужчины самым уместным станет подарок, показывающий, что вы разделяете его интересы — например, гантели или билет на футбольный матч.

Водолей

Водолеи предпочитают все новое и экстравагантное: если одежда, то из последней коллекции, если смартфон, то самой продвинутой модели, если роман известного писателя, то только что вышедший из печати и наделавший шума. Женщине-Водолею также подойдет живой цветок в горшке, сумочка известного бренда и авторские украшения ручной работы, а мужчине этого знака — диск его любимой группы или элегантный ежедневник в кожаном переплете. Вдобавок, и ей и ему обязательно придется по вкусу интерактивное признание в любви, опубликованное на их страничке в соцсети.

Рыбы

Рыбы, обожающие витать в облаках, и подарки любят неземные, во всяком случае в том смысле, в котором видят их они. Так, женщина-Рыбы придет в восторг от любой трогательной безделушки с историей — старинной кофейной чашки, фигурки-статуэтки балерины, резной рамочки, принадлежавшей вашей прабабушке. Мужчина-Рыбы обрадуются самоделкам — открытке или свитеру, к которым приложила руки любимая женщина. К тому же представители знака Рыб увлекаются эзотерикой, поэтому книга или участие в тренинге с такой тематикой тоже придутся им по душе.

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