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Под Киевом грузовик разорвал легковушку: фото и первая информация с места смертельного ДТП
Утром во вторник, 11 февраля, в селе Пролески Бориспольского района (Киевская область) произошло жуткая автокатастрофа. На улице Броварской столкнулись фура Volvo с иностранной регистрацией и легковушка ВАЗ. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало. От удара водитель «Жигулей» (его данные сейчас устанавливают правоохранители) вылетел из салона авто. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Водитель фуры от госпитализации отказался.
Сейчас полиция устанавливает, почему легковушка пыталась проскочить перед тяжелым грузовиком.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобном ДТП утром 11 февраля под Киевом. Там грузовик превратил легковушку в груду металлолома. В результате случившегося один человек погиб, еще один оказался в больнице.
А в селе Софиевская Борщаговка под Киевом пьяный водитель после ДТП подрался с полицейскими.
Ранее в Киеве на Житомирской трассе маршрутка с пассажирами протаранила легковушку.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!