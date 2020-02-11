24.27 / 24.50 26.44 / 26.84
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом грузовик разорвал легковушку: фото и первая информация с места смертельного ДТП

12:38 11 февраля 2020 685
ДТП
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Утром во вторник, 11 февраля, в селе Пролески Бориспольского района (Киевская область) произошло жуткая автокатастрофа. На улице Броварской столкнулись фура Volvo с иностранной регистрацией и легковушка ВАЗ. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало. От удара водитель «Жигулей» (его данные сейчас устанавливают правоохранители) вылетел из салона авто. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Водитель фуры от госпитализации отказался.

Сейчас полиция устанавливает, почему легковушка пыталась проскочить перед тяжелым грузовиком.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобном ДТП утром 11 февраля под Киевом. Там грузовик превратил легковушку в груду металлолома. В результате случившегося один человек погиб, еще один оказался в больнице.

А в селе Софиевская Борщаговка под Киевом пьяный водитель после ДТП подрался с полицейскими.

Ранее в Киеве на Житомирской трассе маршрутка с пассажирами протаранила легковушку.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Анна Кошмал

Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер