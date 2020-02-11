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Мир

Собака проглотила помолвочное кольцо хозяйки (фото)

12:53 11 февраля 2020 92
Собака Пеппер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница столица ЮАР Претории решила принять душ и оставила свое помолвочное кольцо на прикроватном столике. Выйдя из ванной, 40-летняя женщина обнаружила, что украшение пропало. При этом у ее четырехмесячного щенка по клике Пеппер был подозрительно невинный вид. Как сообщает News24, хозяйка немедленно отвезла собаку породы пойнтер к ветеринару. Там псу сделали рентген и выяснили, что Пеппер в самом деле проглотил кольцо.
По счастью, делать операцию животному не пришлось. Врач дал ему рвотное средство, и ювелирное изделие благополучно вышло наружу.

Ветеринар Дин де Кок говорит, что его пациентами часто становились собаки, которые глотали самые неподходящие для этого вещи. Но драгоценности в собачьих желудках он до сих пор еще не находил.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лягушка съела одну из самых ядовитых змей в мире.

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