- 20:32 На оккупированной Донетчине из-за разгула стихии погибла женщина
- 20:16 Глава таможни угодил в секс-скандал, но "ничего страшного" не видит
- 20:10 Рада закрылась, не приняв ни одну из поправок к "земельному" закону
- 19:46 "История очень серьезная": Зеленский отреагировал на обыски у журналистов "1+1"
- 19:45 "Нет проблем": Пристайко прокомментировал слухи о его отставке
- 19:44 В Одессе патрульные спасли годовалого ребенка, которого пыталась задушить родная мать
- 19:39 На оккупированном Донбассе разбился междугородний автобус: есть жертвы, много травмированных
- 19:34 Китайский коронавирус может обрушить мировую экономику: пострадает ли Украина
- 19:30 Лягушка съела одну из самых ядовитых змей в мире
- 19:22 Зеленский готов уволить Богдана, но есть два "но": источник раскрыл детали
- 18:56 Свитолина и Ястремская вывели сборную Украины в следующий этап Кубка Федерации
- 18:51 Ивано-Франковск из-за гриппа объявил карантин в школах
Лягушка съела одну из самых ядовитых змей в мире (фото)
В австралийском городе Таунсвилл (штат Квинсленд), зеленая древесная лягушка проглотила тайпана прибрежного — одну из самых ядовитых в мире змей. Как сообщает издание Daily Mail, некая австралийка заметила во дворе своего дома тайпана и вызвала профессионального змеелова Джейми Чэпела. Однако помощь подоспела еще до его прибытия. Вскоре женщина перезвонила Джейми и сообщила, что змею ест лягушка. «Когда я приехал, лягушка уже почти целиком проглотила рептилию», — рассказал Чэпел.
Лягушка, которую тайпан успел несколько раз укусить, чудом выжила. Джейми взял ее с собой — он боялся, что она может отрыгнуть змею, которая окажется еще живой, и тогда вызвавшая его клиентка будет в опасности. Змеелов присматривает за амфибией и собирается отпустить ее волю, когда она полностью поправится. Подобные лягушки могут достигать до 13 сантиметров в длину. Средняя длина взрослого тайпана — 1,8−1,9 метра.
В штате Квинсленд, где тайпаны встречаются чаще всего, несмотря на изобретение сыворотки, до сих пор умирает каждый второй укушенный.
Ранее «ФАКТЫ» писали о жутком видео, в котором питон целиком проглотил взрослую собаку, а затем ее отрыгнул.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...