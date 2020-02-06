Лягушка съела одну из самых ядовитых змей в мире (фото)

Мир

В австралийском городе Таунсвилл (штат Квинсленд), зеленая древесная лягушка проглотила тайпана прибрежного — одну из самых ядовитых в мире змей. Как сообщает издание Daily Mail, некая австралийка заметила во дворе своего дома тайпана и вызвала профессионального змеелова Джейми Чэпела. Однако помощь подоспела еще до его прибытия. Вскоре женщина перезвонила Джейми и сообщила, что змею ест лягушка. «Когда я приехал, лягушка уже почти целиком проглотила рептилию», — рассказал Чэпел.

Лягушка, которую тайпан успел несколько раз укусить, чудом выжила. Джейми взял ее с собой — он боялся, что она может отрыгнуть змею, которая окажется еще живой, и тогда вызвавшая его клиентка будет в опасности. Змеелов присматривает за амфибией и собирается отпустить ее волю, когда она полностью поправится. Подобные лягушки могут достигать до 13 сантиметров в длину. Средняя длина взрослого тайпана — 1,8−1,9 метра.

В штате Квинсленд, где тайпаны встречаются чаще всего, несмотря на изобретение сыворотки, до сих пор умирает каждый второй укушенный.

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