Стал известен соперник сборной Украины в Кубке Федерации (видео)

Спорт

Во вторник, 11 февраля, в Лондоне прошла жеребьевка раунда плей-офф теннисного Кубка Федерации. Женская сборная Украины, успешно преодолевшая квалификацию в Таллине и занимающая в мировом рейтинге 29-ю позицию, сыграет 17−18 апреле на выезде с Японией.

Напомним, что Элина Свитолина и компания победили на отборочном турнире в столице Эстонии команды Болгарии (3:0), Хорватии (3:0) и Эстонии (2:1), а вот японки с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой в составе уступили в борьбе за выход в финал Мировой группы Испании (1:3).

Отметим, что победитель матча Япония — Украина в феврале 2021 года сыграет в квалификации к финалу Кубка Федерации, а проигравший — останется в группе в своей зоне. На протяжении двух дней девушки проведут пять встреч (четыре одиночных и одну пару).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что теннисистки сборной Украины Костюк и Завацкая рассмешили поклонников исполнением мирового хита.

Фото ФТУ

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