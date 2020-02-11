24.27 / 24.50 26.45 / 26.84
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Личность погибшей в Одессе обнаженной женщины установлена (фото)

14:38 11 февраля 2020 301
Дом
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Личность женщины, обнаженное тело которой 11 февраля обнаружили в Киевском районе Одессы, установлена. Как стало известно «ФАКТАМ», женщину нашли на крыше магазина, пристроенного к дому № 35а по улице Ильфа и Петрова. Погибшей 89 лет, она проживала на одиннадцатом этаже в том же доме.

По словам соседей, она жила одна и, вероятнее всего, прыгнула с высоты сама. Как они утверждают, ноги у погибшей завязаны не были. Об этом им якобы сообщил один из спасателей, которых вызвали полицейские, чтобы снять тело с крыши.

Правоохранители официально пока не комментируют ЧП, ссылаясь на то, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве при загадочных обстоятельствах погибла молодая женщина. Ее нашли полуголой возле машины.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» — Перед смертью много пила и каталась по Киеву на авто.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Анна Кошмал

Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер