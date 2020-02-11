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Личность погибшей в Одессе обнаженной женщины установлена (фото)
Личность женщины, обнаженное тело которой 11 февраля обнаружили в Киевском районе Одессы, установлена. Как стало известно «ФАКТАМ», женщину нашли на крыше магазина, пристроенного к дому № 35а по улице Ильфа и Петрова. Погибшей 89 лет, она проживала на одиннадцатом этаже в том же доме.
По словам соседей, она жила одна и, вероятнее всего, прыгнула с высоты сама. Как они утверждают, ноги у погибшей завязаны не были. Об этом им якобы сообщил один из спасателей, которых вызвали полицейские, чтобы снять тело с крыши.
Правоохранители официально пока не комментируют ЧП, ссылаясь на то, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве при загадочных обстоятельствах погибла молодая женщина. Ее нашли полуголой возле машины.
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