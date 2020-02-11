Происшествия

Адвокаты бывшего начальника одесской полиции, генерала третьего ранга Дмитрия Головина, которого правоохранители обвиняют в злоупотреблении служебным положением и растратах, обжаловали решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 17 января 2020 года. Напомним, за генерала Головина внесли залог в размере свыше полумиллиона гривен.



Как сообщили в ВАКС, апелляционная палата рассмотрела жалобу адвокатов Головина и постановила отказать подозреваемому в ее удовлетворении. Тем самым оставлена в силе ранее избранная мера пресечения в виде залога в размере 525,5 тысячи гривен. Постановление вступило в законную силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин был задержан 25 июля 2019 года детективами НАБУ. Головина и его заместителя подозревают в завладении партией табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость — примерно 50 млн гривен. Продукция была вещдоком в полицейском расследовании.

В апреле 2019 года Головин подал в отставку с поста руководителя ГУНП в Одесской области по состоянию здоровья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter