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Дело Головина: экс–начальнику полиции Одесской области отказались возвращать более полумиллиона гривен
Адвокаты бывшего начальника одесской полиции, генерала третьего ранга Дмитрия Головина, которого правоохранители обвиняют в злоупотреблении служебным положением и растратах, обжаловали решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) от 17 января 2020 года. Напомним, за генерала Головина внесли залог в размере свыше полумиллиона гривен.
Как сообщили в ВАКС, апелляционная палата рассмотрела жалобу адвокатов Головина и постановила отказать подозреваемому в ее удовлетворении. Тем самым оставлена в силе ранее избранная мера пресечения в виде залога в размере 525,5 тысячи гривен. Постановление вступило в законную силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин был задержан 25 июля 2019 года детективами НАБУ. Головина и его заместителя подозревают в завладении партией табачной продукции объемом 7 морских контейнеров. Рыночная стоимость — примерно 50 млн гривен. Продукция была вещдоком в полицейском расследовании.
В апреле 2019 года Головин подал в отставку с поста руководителя ГУНП в Одесской области по состоянию здоровья.
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