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У Ярославского уже есть стратегический партнер для строительства украинских дорог

Александр Ярославский готов начать приводить в порядок дорожную инфраструктуру. Об этом бизнесмен рассказал во время прямого включения в эфире 112 канала из кулуаров стратегической встречи «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование», где он пообщался с журналистами.

«Я нашел стратегического партнера для себя, озвучивать пока не буду эту компанию. Это известная компания, мы готовы с ними осваивать новое направление для DCH — дорожное строительство. Это порядка 100−300 км нового дорожного покрытия», — рассказал журналистам Александр Ярославский.

Встречу с представителями бизнеса провели президент Украины Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

На просьбу журналистов прокомментировать итоги сегодняшней встречи «Сшить Украину», бизнесмен сказал: «Надо уже от слов переходить к делу. Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться за лопаты, за катки и начать работать».

А на вопрос о результатах своего участия в приведении в порядок украинских дорог ответил: «Будет не хуже, чем подготовка Харькова к Евро-2012».

Напомним, что на предыдущем подобном форуме в конце января Александр Ярославский заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине хоть в марте — как было озвучено в заявлениях премьера и главы «Укравтодора».

«У DCH есть опыт строительства инфраструктурных объектов. Для нас этот бизнес не новый, и мы знаем, как этим заниматься», — рассказал тогда Ярославский и анонсировал создание нового бизнес-направления в группе DCH.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ «Караван Megastorе» в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК «Воздвиженка»), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник Сухая Балка, Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб «Олимп!). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта Днепр, а также о готовности участвовать в приватизации завода «Электротяжмаш» и Харьковоблэнерго.

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