- 15:52 Скандал со строительством метро на Виноградарь: СБУ проводит масштабные обыски в "Киевметрострое"
- 15:47 "Огонь и вода": в войне Богдана и Ермака нашли вину Зеленского
- 15:36 Собор трех святителей и именины Василия, Ивана, Григория: поздравления и открытки
- 15:35 Зеленский не исключает конфликт с Коломойским из-за обысков на "1+1"
- 15:33 «Динамо» — БАТЭ — 0:0: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 15:31 У Ярославского уже есть стратегический партнер для строительства украинских дорог
- 15:27 Зеленский считает, что Путин услышал его желание закончить войну на Донбассе
- 15:24 Мог стать жертвой лавины: на курорте в Грузии второй день ищут украинского туриста
- 15:18 Дело Головина: экс–начальнику полиции Одесской области отказались возвращать более полумиллиона гривен
- 15:09 Продуктовые ярмарки в Киеве 11–16 февраля: названы адреса
- 15:09 Богдан подал в отставку: вскрылась важная деталь о смене главы ОП
- 15:00 Резал людей ради видео: в Днепре поймали 19-летнего маньяка
У Ярославского уже есть стратегический партнер для строительства украинских дорог
Александр Ярославский готов начать приводить в порядок дорожную инфраструктуру. Об этом бизнесмен рассказал во время прямого включения в эфире 112 канала из кулуаров стратегической встречи «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование», где он пообщался с журналистами.
«Я нашел стратегического партнера для себя, озвучивать пока не буду эту компанию. Это известная компания, мы готовы с ними осваивать новое направление для DCH — дорожное строительство. Это порядка 100−300 км нового дорожного покрытия», — рассказал журналистам Александр Ярославский.
Встречу с представителями бизнеса провели президент Украины Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
На просьбу журналистов прокомментировать итоги сегодняшней встречи «Сшить Украину», бизнесмен сказал: «Надо уже от слов переходить к делу. Я думаю, что двух форумов вполне достаточно, чтобы взяться за лопаты, за катки и начать работать».
А на вопрос о результатах своего участия в приведении в порядок украинских дорог ответил: «Будет не хуже, чем подготовка Харькова к Евро-2012».
Напомним, что на предыдущем подобном форуме в конце января Александр Ярославский заявил о готовности приступить к работам по созданию высококачественных дорог в Украине хоть в марте — как было озвучено в заявлениях премьера и главы «Укравтодора».
«У DCH есть опыт строительства инфраструктурных объектов. Для нас этот бизнес не новый, и мы знаем, как этим заниматься», — рассказал тогда Ярославский и анонсировал создание нового бизнес-направления в группе DCH.
Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ «Караван Megastorе» в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК «Воздвиженка»), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник Сухая Балка, Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб «Олимп!). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта Днепр, а также о готовности участвовать в приватизации завода «Электротяжмаш» и Харьковоблэнерго.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...