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Украина

Вторжение войск Путина может начаться с неожиданного направления: озвучен тревожный прогноз

16:32 11 февраля 2020 293
Российские танки и военные
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Во вторник, 11 февраля, на пресс-конференции в Киеве эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков дал оценку группировки российских войск, развернутой возле украинской границы. По его словам, непосредственно возле наших рубежей находятся три российские дивизии, еще три — в соседних с Украиной военных округах. Для масштабного вторжения этих сил не достаточно.

— Поэтому очень важно для украинской разведки не проморгать возможную переброску к нашей границе крупных дополнительных сил, — заявил Николай Белесков. — Военные знают, что такая переброска будет означать начало стратегического развертывания. А это не что иное, как подготовка к полномасштабному вторжению. Если в Кремле решатся на это, то, скорее всего, к границе направят Первую танковую армию, расквартированную сейчас в Подмосковье.

В прошлом году завершилось формирование одной из расквартированных возле наших границ российских дивизий — 144-й. Остальные две еще в стадии формирования. Каждая из дивизий сопоставима по численности и вооружению с четырьмя бригадами. Войска, размещенные у наших границ, начали оснащать самоходными артиллерийскими установками САУ100С. Значит, эти дивизии получат возможность действовать автономно без поддержки других подразделений.

До 2014 года крупных подразделений российских войск у наших границ не было. Сейчас для них созданы там военные базы и иная инфраструктура, она продолжает расстраиваться. Штаб 20-й российской армии переведен из Нижнего Новгорода к приграничному Воронежу (эта армия дислоцирована так, что ей очень удобно зайти в тыл украинским подразделениям, задействованным в операции Объединенных сил на Донбассе). В Ростовской области создана 8-я армия.

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Нужно понимать, что у России нет возможности провести против Украины масштабную военную операцию с помощью только ракетных ударов, не задействуя крупных подразделений сухопутных сил. Дело в том, что запас ракет у РФ весьма ограничен, поэтому она бережет их для возможной войны со странами НАТО. Так что враг делает ставку в возможной крупномасштабной войне с Украиной на мотострелковые и танковые дивизии.

— Какое вооружение имеют российские дивизии, расположенные возле украинкой границы?

— Модернизированное советское. Можно сказать, нам повезло в том, что в программе модернизации российской армии, которая была принята в 2011 году, из 19 миллиардов рублей на совершенствование вооружения сухопутных войск выделили относительно немного — менее 3 миллиардов. Остальное пошло на космические войска, ядерные силы и флот. На 3 миллиарда много новой техники не купишь, вот и было решено модернизировать советскую — это в разы дешевле. Так, чтобы модернизировать танк Т-72 нужно 1−1,5 миллиона долларов, а на покупку танка «Армата» — 6 миллионов долларов.

— Насколько опасны российские войска, расположенные в Беларуси и оккупированных Крыму и Приднестровье?

— В Беларуси российских военных совсем немного. По крайней мере, так утверждает президент Лукашенко. Напомню, он заявлял, что с территории его страны в Украину танки не придут. Впрочем, нашей разведке следует быть начеку.

В Приднестровье около 1,5 тысячи российских солдат и офицеров. Им противостоят украинские бригады, расквартированные на юго-западе страны. Оккупационные войска в Крыму нацелены, прежде всего, на противодействие силам АТО в черноморском регионе.

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— Большая часть украинских войск находится на востоке страны?

— Нет, на Правобережной Украине. Во первых, на востоке недостаточно военных баз для их расквартирования, во вторых, не стоит сосредотачивать всю армию в одном месте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Николай Белесков обратил внимание на опасную тенденцию в зоне проведения ООС — боевики уже используют тяжелую артиллерию.

Фото в заголовке с сайта uatv.ua

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