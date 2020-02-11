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Под Киевом легковушка таранила пешеходный мост: эксклюзивные подробности и фото с места ЧП
Дорожное ЧП случилось днем во вторник, 11 февраля, под Киевом на Житомирской трассе, на которой ранее маршрутка с пассажирами протаранила легковушку.
Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте ДТП. Предварительно установлено, что водитель «Опеля» направлялся в сторону центра Киева. Когда дорога пошла на спуск, машина юзом ушла вправо и врезалась в опору пешеходного моста.
В результате «Опель» превратился в груду металлолома, водитель получил множественные травмы. Мужчина (ему около 50 лет) в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию. Выжить после такого удара ему помогли ремни безопасности.
О причине ДТП говорить пока рано. Возможно, что автомобиль"подрезали", и водитель потерял управление. Начато расследование.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о целой череде смертельных ДТП под Киевом 11 февраля. Так, в селе Пролески Бориспольского района фура разорвала легковушку на части, а несколькими часами ранее недалеко от Таращи другой грузовик превратил ВАЗ в груду металлолома.
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