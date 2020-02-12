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Невероятно моложавую 43-летнюю учительницу из США принимают за сестру ее 19-летней дочки (фото)
Невероятно моложавую 43-летнюю школьную учительницу из американского штата Калифорния Джолин Диас часто принимают за сестру ее 19-летней дочери Мейлани. Как пишет издание The Sun, мать и дочь не только выглядят ровесницами, но и очень близки, чувствуя себя подружками — несмотря на почти 24-летнюю разницу в возрасте. Они вместе путешествуют, ходят по магазинам и занимаются в спортзале. Мейлани очень нравится, когда люди в шоке переспрашивают у нее: «Так это твоя мама? Не может быть». А на совместных фотографиях пользователи соцсетей не всегда могут различить — где мать, а где дочка.
Мать-одиночка Джолин говорит, что следит за своим питанием, позволяя себе только здоровую пищу. Она ведет активный образ жизни. А заботиться о своей коже начала, уже когда ей было 12 или 13 лет. Женщина старается много отдыхать и почти не пьет спиртное. Она очищает лицо два раза в день — утром и обязательно на ночь. И всегда пользуется солнцезащитными средствами для кожи — даже в пасмурные дни.
Диас также старается сохранять душевное равновесие. «Я довольно прагматична. И пытаюсь не слишком беспокоиться о прошлом и не предвкушать волнения в будущем», — рассказывает Джолин.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 68-летнего китайского дедушку прозвали вампиром из-за аномальной моложавости.
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