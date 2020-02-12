- 11:52 Коби Брайанта и его дочь тайно похоронили
- 11:39 На въезде в Киев и под Кабмином собрались сотни фур: что происходит
- 11:32 Встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет: в ОП назвали условие
- 11:24 Невероятно моложавую 43-летнюю учительницу из США принимают за сестру ее 19-летней дочки
- 11:17 Ермак ответил на идею Арахамии возобновить поставки воды в Крым
- 11:07 Синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев накануне Дня Валентина
- 11:06 Джамала ждет второго ребенка
- 10:58 Продолжение сериала «Друзья»: стало известно, когда выйдет новая серия с теми же актерами
- 10:49 Лайфхак, как починить застежку-молнию с помощью вилки, стал вирусным и впечатлил даже кинозвезд
- 10:46 Был насморк и ОРВИ: под Харьковом умер школьник
- 10:40 Матерился на портрет Путина: российский офицер оскандалился в Сирии
- 10:28 Ермак провел первый брифинг в качестве главы ОП: онлайн-трансляция
Коби Брайанта и его дочь тайно похоронили (фото, видео)
Легендарного баскетболиста 41-летнего Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь, которые погибли в крушении вертолета 26 января (вместе с еще семью людьми на борту), тайно похоронили 7 февраля в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар (Калифорния, США), информирует The Los Angeles Times. По данным издания, похороны были закрытыми, на службе присутствовали только родные и близкие погибших.
Ранее сообщалось, что прощание с жертвами авиакатастрофы состоится 24 февраля. Но, как выяснилось, в этот день на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого блистал Коби Брайант, «Стейплс-центре» состоится панихида по погибшим.
Читайте также — Коби Брайант и его жена никогда не летали вместе, только порознь. Ради детей
Тем временем вдова баскетболиста Ванесса Брайант, прервавшая молчание вскоре после гибели мужа и дочери, написала еще один трогательный пост в Instagram и опубликовала ролик, на котором запечатлены моменты из баскетбольных игр Джанны (на видео также присутствует Коби).
«Я не хотела выражать свои чувства словами. Мое сознание отказывается признать, что и Коби, и Джианна ушли, одновременно. Как будто я пытаюсь осознать исчезновение Коби, но мое тело отказывается принять, что Джианна никогда не вернется ко мне.
Это неправильно. Почему я должна просыпаться каждый день, когда моя девочка не имеет такой возможности?! Я так зла. У нее было так много времени, чтобы жить. Тогда я понимаю, что мне нужно быть сильной и жить для моих трех дочерей. Впадаю в безумие от того, что я не с Коби и Джианной, но благодарна, что я здесь с Натали, Бьянкой и Капри.
Я знаю, что мое состояние — это нормально. Это часть скорби. Я просто хотела поделиться с кем-нибудь, кто пережил подобную потерю. Боже, я бы хотела, чтобы они были здесь и этот кошмар закончился. Молитесь за всех жертв этой ужасной трагедии. Пожалуйста, продолжайте молиться за всех", — написала Ванесса Брайант в Instagram.
Ванесса Брайант с мужем и дочерьми
Напомним, что за годы выступлений в «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2000-м, 2001-м, 2002-м, 2009-м и 2010-м), а в составе сборной США он дважды завоевал «золото» Олимпийских игр (в 2008-м и 2012-м). Свою звездную карьеру «Черная Мамба» завершил в 2016 году.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гибель Коби Брайанта предрекли еще восемь лет назад.
Фото The Los Angeles Times, Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...