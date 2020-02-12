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Спорт

Коби Брайанта и его дочь тайно похоронили (фото, видео)

11:52 12 февраля 2020 225
Коби Брайант с дочерью Джианной
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легендарного баскетболиста 41-летнего Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь, которые погибли в крушении вертолета 26 января (вместе с еще семью людьми на борту), тайно похоронили 7 февраля в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар (Калифорния, США), информирует The Los Angeles Times. По данным издания, похороны были закрытыми, на службе присутствовали только родные и близкие погибших.

Ранее сообщалось, что прощание с жертвами авиакатастрофы состоится 24 февраля. Но, как выяснилось, в этот день на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого блистал Коби Брайант, «Стейплс-центре» состоится панихида по погибшим.

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Тем временем вдова баскетболиста Ванесса Брайант, прервавшая молчание вскоре после гибели мужа и дочери, написала еще один трогательный пост в Instagram и опубликовала ролик, на котором запечатлены моменты из баскетбольных игр Джанны (на видео также присутствует Коби).

«Я не хотела выражать свои чувства словами. Мое сознание отказывается признать, что и Коби, и Джианна ушли, одновременно. Как будто я пытаюсь осознать исчезновение Коби, но мое тело отказывается принять, что Джианна никогда не вернется ко мне.

Это неправильно. Почему я должна просыпаться каждый день, когда моя девочка не имеет такой возможности?! Я так зла. У нее было так много времени, чтобы жить. Тогда я понимаю, что мне нужно быть сильной и жить для моих трех дочерей. Впадаю в безумие от того, что я не с Коби и Джианной, но благодарна, что я здесь с Натали, Бьянкой и Капри.

Я знаю, что мое состояние — это нормально. Это часть скорби. Я просто хотела поделиться с кем-нибудь, кто пережил подобную потерю. Боже, я бы хотела, чтобы они были здесь и этот кошмар закончился. Молитесь за всех жертв этой ужасной трагедии. Пожалуйста, продолжайте молиться за всех", — написала Ванесса Брайант в Instagram.

Ванесса Брайант с мужем и дочерьми

Напомним, что за годы выступлений в «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2000-м, 2001-м, 2002-м, 2009-м и 2010-м), а в составе сборной США он дважды завоевал «золото» Олимпийских игр (в 2008-м и 2012-м). Свою звездную карьеру «Черная Мамба» завершил в 2016 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гибель Коби Брайанта предрекли еще восемь лет назад.

Фото The Los Angeles Times, Instagram

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