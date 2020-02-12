Компанія English Prime відкрила курси англійської на КПІ

Пресс-релиз

Школа English Prime радує відкриттям чергового філіалу в Києві. Сучасний офіс, привітний персонал і 100% гарантія успіху. Кажуть навіть новачки

Популярність англійської, як міжнародної мови і потреба спілкування на ній відчувається практично в кожній галузі. Це — освіта, медицина, туризм, а також приватний бізнес. Школа English Prime функціонує практично по всьому Києву, а в січні були відкриті нові курси англійської біля метро КПІ. Цей офіс став восьмим за рахунком відділенням відомого навчального закладу. Що відрізняє її від інших? Чому студенти обирають English Prime?

Методика

Навчальна програма курсів англійської біля КПІ базується на теорії класичного прикладного освіти. Багато кого це здивує, але в стінах школи немає стандартних підручників, зошитів або словників. Студент повністю занурений в мовне середовище і вчить англійську природним способом, так само як будучи маленьким, навчився говорити українською мовою.

Суть підходу це 80% практики спілкування і лише 20% теорії.

Норми граматики вивчаються в такому обсязі, щоб студент міг грамотно висловлювати свої думки. На цих курсах зубрити не доведеться, але абітурієнтів чекає багато живого спілкування, інтерактивних занять, моделювання ситуацій і веселі ігри. До того ж, використовувана технологія дає швидкий і ефективний результат. Навіть мовний бар'єр зникає за короткий час.

Кому підійдуть курси англійської мови?

За 14 років існування на рахунку школи англійської значний перелік навчальних програм і розробок. Зокрема, вивчити з нуля або поліпшити свої знання іноземної в цій філії можуть:

дорослі;

діти і школярі.

Для учнів, які прагнуть освоїти вузький профіль знань, існують спецкурси англійської, що дозволяють:

вивчити термінологію бізнес-середовища;

успішно пройти співбесіду;

вивчити англійську для подорожей;

підготуватися до тестування IELTS та ін;

перейти на найвищий рівень володіння іноземною.

Повна адреса філіалу школи English Prime:

м. Київ, проспект Перемоги, 22

Тел. (044) 228 42 12

Email: [email protected]



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