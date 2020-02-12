Под Житомиром сгорел дом священника: на улице остались 12 детей (фото, видео)

Происшествия

В селе Ставище Попельнянского района Житомирской области в доме священника, отца 12 детей, младшему из которых полтора года, произошел страшный пожар В течение получаса огонь, который занялся в комнате под крышей, охватил все здание.

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Пожарные доехали из районного центра в Ставище только через 40 сорок минут, когда спасать уже было фактически нечего. К счастью, хозяин дома, протоиерей Алексей, его жена и дети не пострадали. Они успели вынести из горящего дома самое необходимое — документы, теплую одежду, несколько матрасов, смогли даже вытащить холодильник. Но большинство личных вещей, иконы, книги, техника сгорели. Главное же, что многодетная семья среди зимы осталась на улице. Но батюшка не отчаивается, воспринимая происходящее как волю Божию.

— Бог дал — Бог взял, — спокойно говорит «ФАКТАМ» настоятель храма в честь Архистратига Михаила в селе Ставище отец Алексей Бусько. — Я, когда понял, что сам не смогу потушить огонь, а пожарники уже едут, не стал даже их дожидаться. Перекрестился и отправился в храм служить вечерню.

Мы этот дом начали строить еще 15 лет назад, когда меня направили священником в это село. Тут было заброшенное колхозное здание, внутри уже деревья проросли. Мы стали строить дом и одновременно — храм: прихода в Ставищах не было. Благодаря пожертвованиям людей теперь есть храм, где мы проводим службы. А недавно на церковной территории мы начали строить и воскресную школу — уже есть «коробка» и крыша, пока еще безо всяких внутренних работ. Вот в это здание — комнатку восемь на четыре метра — мы с детьми и заселились после пожара.

Почему произошло возгорание, не знаем. Может быть, из-за электрики? Мы почувствовали запах дыма сверху, поднялись туда. У нас вообще-то одноэтажный дом, но под крышей было несколько детских комнат. Народу-то много: мы с матушкой, девять родных детей, трое — под опекой. Нужно место, чтобы всех разместить. Так вот, открыли мы дверь в комнате наверху — оттуда повалил густой дым. А когда попал воздух, то сразу же занялось пламя. Мы дверь быстренько захлопнули и побежали выносить вещи. Успели взять только самое необходимое.

В доме было много легковоспламеняющейся мягкой мебели, одежды, книг, поэтому сгорел он очень быстро. Очень жаль икон, которые не успели вынести. Слава Богу, никто не пострадал. Старшие дети плакали, младшие не поняли, что происходит.

Хочу сказать огромное спасибо людям — и односельчанам, и жителям других городов — за помощь. Узнав о нашей беде, они сразу же стали нести нам вещи, посуду, еду, школьные принадлежности для детей. Сельсовет купил плиту. Добрые люди помогли разобрать пепелище от завалов. На этом же месте мы с Божьей помощью будем строить дом заново. Если, конечно, удастся собрать деньги на строительные материалы.

P. S. Те, кто хочет помочь финансово многодетной семье, могут связаться с отцом Алексеем по телефону +38 (067) 389-72-49 .

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