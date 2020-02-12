От Минюста потребовали запретить название "Слуга народа"

Политика

Название партии «Слуга народа» могут запретить через суд. В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием исключить слово «слуга» из названия политической силы.

Автор иска называет термин «слуга» антисоциальным и коммунистическим и просит суд наложить запрет на подобные формулировки в названии партии.

Ответчиком по делу назначено Министерство юстиции, которое занимается регистрацией партий и в том числе регистрировало «Слугу народа». Политсила появилась на базе «Партии решительных перемен»: было изменено название, руководители, структура политсилы. Истец хочет, чтобы Минюст был наказан за бездействие: якобы министерство само должно было понять, что слово «слуга» в названии недопустимо.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков рассказал «ФАКТАМ», как происходил прием в партию «Слуга народа». А после тщательной проверки в списке партии нашли немало интересных персонажей.

Фото zaxid.net

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