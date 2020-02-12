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- 19:06 «Динамо» в серии пенальти уступило в Юношеской лиге УЕФА одноклубникам из Загреба
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«Динамо» в серии пенальти уступило в Юношеской лиге УЕФА одноклубникам из Загреба
В среду, 12 февраля, киевское «Динамо» (U19) на столичном стадионе имени Валерия Лобановского провело поединок 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА против «Динамо» из Загреба (кстати, в своей группе хорваты финишировали выше «Манчестер Сити» и «Шахтера», уступив только «Аталанте»).
Подопечные Игоря Костюка при поддержке 10 тысяч болельщиков не смогли пройти парней экс-наставника львовских «Карпат» Игора Йовичевича и пробиться в следующий раунд турнира. Основное время поединка сильнейшего не определило — 0:0, а в серии пенальти удачливее оказались гости из Хорватии — 4:3.
«Динамо» (U19): Нещерет, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Билошевский, Бодня (Надольский, 57), Волошин, Цитаишвили, Шулянский (Близниченко, 74), Исаенко.
Соперник «Динамо» (Загреб) в 1/8 финала (а также потенциальные оппоненты на следующих стадиях турнира) определится по итогам жеребьевки в пятницу, 14 февраля (14:00). Но уже сейчас известно, что подопечные Игора Йовичевича 3 или 4 марта сразятся с одним из семи победителей групп «Пути Лиги чемпионов» — «Аяксом» (Нидерланды), «Баварией» (Германия), «Бенфикой» (Португалия), «Интером» (Италия), «Ливерпулем» (Англия), «Реалом» (Испания) или «Ювентусом» (Италия).
Напомним, что динамовцы Киева, выступая в текущем турнире по «пути чемпионов», до осечки в матче с хорватами последовательно обыграли по сумме двух встреч македонскую «Шкендию» (8:0 — дома и 2:2 — на выезде) и греческий ПАОК (3:0 — дома и 2:2 — на выезде).
В прошлом сезоне «Динамо» U19 выбило из турнира болгарский «Септември» (1:0, 5:1) и бельгийский «Андерлехт» (2:1, 1:1), затем в Киеве обыграло итальянский «Ювентус» (3:0), а 1/8 финала уступило в серии пенальти будущему полуфиналисту турнира немецкому «Хоффенхайму» — 2:4 (основное время — 0:0).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало соперника в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА.
Фото ФК «Динамо»
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