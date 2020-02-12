5-летнего ребенка пытались похитить прямо в метро: спасли неравнодушные граждане (видео)

Происшествия

В Киеве в метрополитене на станции «Лукьяновская» попытались похитить ребенка. Неизвестно, на что рассчитывала похитительница, но увидев на станции метро пятилетнего мальчика, женщина схватила ребенка и потащила его прочь от матери. Мать малыша и другие пассажиры пресекли хулиганскую выходку.

«Просто я люблю детей», — оправдывалась похитительница в дежурной части Управления полиции в метрополитене. 32-летняя уроженка Хмельницкой области была задержана.

В данный момент полицией Киева расследуется дело о попытке похищения ребенка (ч.2 ст. 146 УК Украины). Если несостоявшуюся похитительницу признают виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, осенью 2019 года под Киевом в селе Коцюбинское у матери похитили младенца. Выяснилось, что похитительница пережила выкидыш, но решила и дальше имитировать беременность, а ближе к предполагаемой дате родов украсть чужого ребенка.

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