Мир

Россия не выдала Латвии боевика "ДНР" по кличке "Черный Ленин", он уже на свободе

Боевик «ДНР» Бенес Айо по кличке «Черный Ленин» хоть и был задержан в России, но за решеткой оставался недолго. 12 февраля стало известно, что «Черного Ленина» отпустили, он на свободе и, возможно, даже будет просить временного убежища в РФ.

За судьбу боевика «ДНР» очень переживал депутат российской Госдумы Сергей Шаргунов. После депутатских писем прокурору и МВД Архангельской области Бенес Айо получил свободу.

40-летний Айо, более известный как «Черный Ленин» или «Беня-Антимайдан», родился в Латвии и является латвийским гражданином. В Украине «Черного Ленина» внесли в базу «Чистилище» сайта «Миротворец» как активного участника аннексии Крыма, пророссийских акций и как боевика незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

В мае 2014 года Бенес был депортирован из Украины, но предполагается, что он вернулся и примкнул к боевикам «ДНР». В феврале 2020 года Бенес неожиданно объявился в России в Архангельской области. Его задержали в селе Яренск, где готовилась акция протеста против строительства мусорного полигона.

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