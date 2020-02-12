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Происшествия

В Киеве полиция открыла стрельбу по уходящему от погони джипу: первые подробности ЧП (фото, видео)

21:35 12 февраля 2020 321
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Мосту метро полицейские устроили погоню, чтобы задержать Range Rover на грузинских номерах. Свидетели говорят, что автомобиль не останавливался по требованию патрульных и создавал аварийную обстановку.

По информации Lb.ua, полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить джип. Стрельба велась по колесам и была результативной.

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На месте находятся пять экипажей Патрульной полиции Киева. Иностранца, находившегося за рулем джипа, задержали.

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Напомним, ранее патрульной полиции пришлось стрелять, чтобы остановить нарушителя на Южном мосту. А в Киевской области полиция с погоней и стрельбой задерживала грабителя, укравшего крупную сумму из чужого автомобиля.

Фото lb.ua, kiev.informator.ua/

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