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Происшествия

Под Винницей полицейский поиздевался над задержанным: ГБР завело дело (видео)

22:11 12 февраля 2020 78
полицейский
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Ямполе Винницкой области будут судить полицейского, издевавшегося над задержанным. Судя по видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, полицейский бил мужчину резиновой дубинкой и заставлял активно приседать.

Делом занимаются областная прокуратура и Государственное бюро расследований. Прокуроры будут добиваться ареста полицейского. Сейчас правоохранителя подозревают по двум статьям: о превышении служебных полномочий и о насилии над человеком.

Напомним, инцидент с избиением задержанного в отделении случился еще летом прошлого года. Все это время продолжалось служебное расследование. Двух полицейских и руководство отделения отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Прошлые выявленные случаи издевательств со стороны полицейских закончились тем, что правоохранителей осудили, но виновные отделались условным наказанием.

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