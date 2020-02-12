Украина

Тенденция, однако: еще один "слуга народа" заговорил о воде для Крыма

В партии «Слуга народа» продолжают муссировать тезис, что Украина должна взять на себя водоснабжение аннексированного Крыма. После того как спорную идею озвучил лидер фракции «слуг» Давид Арахамия, его жестко раскритиковали. Тем не менее другие депутаты от «СН» не отказались от попыток склонить общественное мнение на свою сторону.

Позже Арахамия оправдывался, что инициатива пустить воду в Крым — это не позиция партии, а личное мнение. Но в вечернем телеэфире коллега Арахамии депутат Юрий Камельчук тоже поднял вопрос о водоснабжении крымчан, то есть можно говорить о тенденции.

«Еще один депутат «Слуги народа» говорит то же самое. И даже еще более уверенно — готов голосовать за такое предложение… Вывод: подача воды в Крым — это не импровизация отдельного Арахамии, а решение партии «Слуга народа», — приходит к выводу журналист Игорь Соловей.

А лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев признался, что ему обрывают телефон после заявлений депутатов-«слуг». Все хотят понять, что происходит и почему Украина вдруг решила сдать свои позиции по Крыму. «Нельзя торговать суверенитетом страны ради пополнения бюджета и очень наивно рассчитывать на то, что ты задобришь Путина тем, что пойдешь на уступки», — приводит слова Джемилева Крым. Реалии.

Напомним, после того как стало понятно, что запасов воды в Симферополе осталось на три месяца, был сделан прогноз, что теперь Россия начнет активно «вбрасывать» идею об обязательстве Украины обеспечить водой крымчан.

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